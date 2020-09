Прокуратура Грузии расследует вопрос передачи территории Азербайджану специалистами по демаркации

По заявлению прокуратуры Грузии от 29 сентября, начато расследование по факту передачи территории Азербайджану членами Государственной комиссии по демаркации грузино-азербайджанской границы.

По данным прокуратуры, расследование было начато на основании информации, предоставленной ведомству Министерством обороны 17 августа 2020 года, согласно которой, определенные участки грузино-азербайджанской границы были «неправомерно согласованы в ущерб территориальным интересам страны».

«На данном этапе следствие, среди прочего, изучает правомерность действий отдельных экспертов правительственной комиссии Грузии, участвующих в процессе делимитации грузино-азербайджанской государственной границы», — говорится в заявлении.

По сообщению прокуратуры, по уголовному делу были допрошены десятки человек, а 9 сентября в Национальном бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули была проведена картографическая экспертиза.

Дело расследуется по части первой статьи 308 Уголовного кодекса Грузии, которая касается нарушения территориальной целостности Грузии и предусматривает лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или бессрочное заключение.

Две трети границы между Грузией и Азербайджаном согласованы, а остальная часть границы, где расположен средневековый монастырский комплекс Давид-Гареджи, все еще не согласована. Вопрос об отсутствии на этом участке договоренности о границе между странами оказалось в центре общественного внимания в апреле 2019 года после того, как азербайджанские пограничники перекрыли подъездную дорогу к части монастырского комплекса.

