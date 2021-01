Прокуратура завершила расследование дела Ивери Мелашвили и Натальи Иличевой

По заявлению Генеральной прокуратуры Грузии от 21 января, ведомство завершило расследование в отношении Ивери Мелашвили и Натальи Иличевой – бывших членов Государственной комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы. Расследование было начато «по факту осуществления действий, направленных на передачу части территории Грузии другой стране». Дело для рассмотрения передано Тбилисскому городскому суду.

В сегодняшнем заявлении прокуратура, не уточняя конкретных лиц, пояснила, что задержанные «действовали по указанию высокопоставленных должностных лиц» в процессе делимитации-демаркации границы и во время согласования пограничной линии использовали такие картографические материалы, которые «существенно противоречили нашим историческим границам».

По информации прокуратуры, из скрытой записи разговора между Ивери Мелашвили и бывшим председателем Комиссии по делимитации и демаркации Малхазом Микеладзе в рабочем кабинете Ивери Мелашвили, которую прокуратура получила до ареста Мелашвили 28 сентября 2020 года, видно, что в 2006 году несколько участков грузинско-азербайджанской границы, в том числе, прилегающие территории к 17-му оросительному каналу, Давид_Гареджи и Джандарского леса, были согласованы в ущерб интересам Грузии.

По заявлению прокуратуры, в отношении первых двух это признает в протоколе сам Мелашвили, а в соглашении по территории вокруг леса Джандара – он «ссылается на техническое исправление».

По заявлению следственного ведомства, Мелашвили также заявил в беседе, что был против такого соглашения по границе и не считал это правильным, однако протокол соглашения он все же подписал.

По заявлению прокуратуры, в той же беседе Ивери Мелашвили также заявил, что грузинские эксперты «во многом, без всяких обоснований разделяли позицию Азербайджана» в процессе работы.

Прокуратура подчеркивает, что в результате преступных действий Мелашвили и Иличевой, «на 13 участках границы возникла угроза потери территорий, которые исторически принадлежали Грузии – около 3500 гектаров».

«В отличие от грузинской стороны, азербайджанская сторона не уступала территории Грузии», – отмечает ведомство.

В качестве доказательств сегодня прокуратура представила скрытые аудио-видеозаписи Ивери Мелашвили и Натальи Иличевой, а также графически обработанный картографический материал, который, по заявлению ведомства, подтверждает вину задержанных.

Адвокаты задержанных сегодня откликнулись на заявление прокуратуры и подвергли критике следственный орган за то, что он не передал доказательства стороне защиты, тем самым «создавая препятствия для эффективного осуществления права на защиту».

По словам адвоката Ивери Мелашвили, Эдуарда Марикашвили, ему стало ясно, почему прокуратура не опубликовывала доказательства, поскольку они были «оправдывающими доказательствами» по своему содержанию. «Однако сегодня они манипулятивно пытаются представить с искаженным содержанием и довести таким образом, как будто (Ивери Мелашвили) сознался в преступлении», – добавил он.

«То, что мы видели, действительно не является доказательствами, по которым мы могли бы говорить, что им (Мелашвили и Иличевой) давали определенные поручения», – сказала адвокат Натальи Иличевой Нестан Лондаридзе, добавив, что был представлен отрывок разговора ее подзащитной, «что не дает полной картины в целом».

Ивери Мелашвили и Наталья Иличева были задержаны 7 октября прошлого года в рамках расследования по делу о действиях, направленных на передачу Азербайджану части территории Грузии, которое началось 29 сентября. Расследование против них ведется по статье 308 Уголовного кодекса, которая касается действий, направленны «на передачу всей территории или части территории Грузии иностранному государству или отделение ее части от территории Грузии» и наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Задержанные не признали себя виновными до настоящего времени.

