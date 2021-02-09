Новости
Министерство финансов продало ценные бумаги на сумму 15 млн лари
Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги номинальной стоимостью 15 миллионов лари и сроком погашения 364 дня на аукционе казначейских обязательств, который состоялся 2 февраля.
По данным НБГ, в аукционе участвовало 7 коммерческих банков, а спрос составил 62 497 000 лари.
Согласно той же информации, минимальная процентная ставка на аукционе составила 7,940%, максимальная – 8,000%, а средневзвешенная – 7,940%.
По теме:
- Министерство финансов продало ценные бумаги на 35 миллионов лари
- Министерство финансов продало ценные бумаги на 35 млн лари
- Министерство финансов продала ценные бумаги на сумму 25 млн лари
- Министерство финансов продало ценные бумаги на 80 млн лари
- Министерство финансов продало ценные бумаги на 50 млн лари
- Министерство финансов продало ценные бумаги на 90 млн лари
- Министерство финансов продало ценные бумаги на 80 миллионов лари
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)