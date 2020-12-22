Фото: Annie Sprat via Unsplash
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Министерство финансов продало ценные бумаги на 80 млн лари

22/12/2020 - 15:20
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Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги номинальной стоимостью 80 млн лари и сроком обращения 5 лет на аукционе, состоявшемся 22 декабря.

По сообщению Национального банка, в аукционе участвовало шесть коммерческих банков, а спрос составил 157 250 000 лари.

Согласно той же информации, минимальная процентная ставка на аукционе составила 8,130%, средневзвешенная — 8,197%, максимальная — 8,220%.

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22/12/2020 - 15:20
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