Министерство финансов продало ценные бумаги на 80 млн лари

Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги номинальной стоимостью 80 млн лари и сроком обращения 5 лет на аукционе, состоявшемся 22 декабря.

По сообщению Национального банка, в аукционе участвовало шесть коммерческих банков, а спрос составил 157 250 000 лари.

Согласно той же информации, минимальная процентная ставка на аукционе составила 8,130%, средневзвешенная — 8,197%, максимальная — 8,220%.

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