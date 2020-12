Министерство финансов продало ценные бумаги на 90 млн лари

Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги на сумму 90 млн лари на аукционе, прошедшем 1 декабря.

По данным ведомства, ценные бумаги на 70 млн дари имеют срок погашения 2 года, в аукционе участвовали 4 коммерческих банка, а общий спрос составил 173 480 000 лари.

Согласно той же информации, минимальная процентная ставка на аукционе составила 8,100%, средневзвешенная — 8,167%, максимальная — 8,190%.

Срок погашения оставшихся ценных бумаг на 20 млн лари составляет 6 месяцев, в аукционе приняли участие 7 банков, а общий спрос составил 62 982 000 лари.

По сведениям министерства, минимальная процентная ставка на аукционе составила 8,040%, средневзвешенная — 8,088%, максимальная — 8,130%.

