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Министерство финансов продало ценные бумаги на 50 млн лари

08/12/2020 - 15:59
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Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги на сумму 50 миллионов лари со сроком обращения 364 дня на аукционе, состоявшемся 8 декабря.

По сообщению НБГ, в аукционе участвовало 8 коммерческих банков, спрос составил 117 577 000 лари.

Согласно той же информации, минимальная процентная ставка на аукционе составила 8,090%, средневзвешенная — 8,119%, максимальная — 8,140%.

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08/12/2020 - 15:59
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