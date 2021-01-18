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Министерство финансов продала ценные бумаги на сумму 25 млн лари
Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги номинальной стоимостью 25 миллионов лари и сроком обращения 10 лет на аукционе, состоявшемся 18 января.
По сообщению НБГ, в аукционе участвовали три коммерческих банка, а спрос составил 45 550 000 лари.
Согласно той же информации, минимальная процентная ставка на аукционе составила 8,540%, средневзвешенная — 8,542%, максимальная — 8,550%.
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