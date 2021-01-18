Фото: Annie Sprat via Unsplash
Новости

Министерство финансов продала ценные бумаги на сумму 25 млн лари

18/01/2021 - 14:16
1 Less than a minute

Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги номинальной стоимостью 25 миллионов лари и сроком обращения 10 лет на аукционе, состоявшемся 18 января.

По сообщению НБГ, в аукционе участвовали три коммерческих банка, а спрос составил 45 550 000 лари.

Согласно той же информации, минимальная процентная ставка на аукционе составила 8,540%, средневзвешенная — 8,542%, максимальная — 8,550%.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
18/01/2021 - 14:16
1 Less than a minute

მსგავსი/Related

Photo of НБГ продал 40 млн долларов США

НБГ продал 40 млн долларов США

06/01/2021 - 17:59
Photo of Служба статистики: ВВП Грузии в ноябре упал на 7,7%

Служба статистики: ВВП Грузии в ноябре упал на 7,7%

31/12/2020 - 22:55
Photo of НБГ продал 30 МЛН долларов США

НБГ продал 30 МЛН долларов США

30/12/2020 - 21:40
Photo of Внешняя торговля Грузии в январе-ноябре 2020 года

Внешняя торговля Грузии в январе-ноябре 2020 года

21/12/2020 - 19:34
Back to top button