Министерство финансов продала ценные бумаги на сумму 25 млн лари

Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги номинальной стоимостью 25 миллионов лари и сроком обращения 10 лет на аукционе, состоявшемся 18 января.

По сообщению НБГ, в аукционе участвовали три коммерческих банка, а спрос составил 45 550 000 лари.

Согласно той же информации, минимальная процентная ставка на аукционе составила 8,540%, средневзвешенная — 8,542%, максимальная — 8,550%.

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