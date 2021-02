Министерство финансов продало ценные бумаги на 35 миллионов лари

Министерство финансов Грузии на аукционе казначейских облигаций 2 февраля продало 2-летние ценные бумаги номинальной стоимостью 20 000 000 лари и 182-дневные ценные бумаги номинальной стоимостью 15 000 000 лари на аукционе казначейских обязательств.

По сообщению НБГ, в аукционе казначейских облигаций участвовало шесть коммерческих банков, спрос составил 71 миллион лари. Минимальная процентная ставка на аукционе составила 8.000%, максимальная – 8.080%, а средневзвешенная – 8.026%.

Что касается аукциона казначейских обязательств, в нем приняли участие пять коммерческих банков. Спрос составил 42 500 000 лари. Минимальная процентная ставка составляла 7,980%, максимальная – 8,040%, а средневзвешенная – 8,002%.

