В Цхинвали задержали брата Инала Джабиева

Власти оккупированного Цхинвальского региона «за вымогательство с применением насилия» задержали Ацамаза Джабиева, брата недавно скончавшегося заключенного Инала Джабиева. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

Задержанию Ацамаза Джабиева 19 декабря предшествовали трехнедельные акции протеста в Цхинвали, где семья Джабиева требовала исполнения правосудия по делу о смерти в результате предполагаемых пыток в конце августа брата-близнеца задержанного, 28-летнего заключенного Инала Джабиев. Последний был задержан за попытку убийства Игоря Наниева, тогдашнего «министра внутренних дел» оккупированного региона.

По сообщению «МВД» региона, Ацамаз Джабиев, который в настоящее время содержится в изоляторе временного содержания, за день до задержания «применил насилие в отношении 45-летнего горожанина».

В декабре он был объявлен в розыск «за публичное оскорбление представителей власти». Однако позже «прокуратура» Цхинвальского региона заявила, что после того, как Ацамаз Джабиев явился в ведомство лично и дал разъяснения, его освободили.

Издание «Эхо Кавказа» сообщает со ссылкой на слова вдовы Инала Джабиева Оксаны Сотиевой, что лидер «Южной Осетии» Анатолий Бибилов сам звонил Ацамазу Джабиеву и потребовал, чтобы семья прекратила протесты в обмен на закрытие уголовного дела против него.

За смертью в заключении 28 августа Инала Джабиева, который был задержан за попытку убийства Игоря Наниева, «министра внутренних дел» оккупированного Цхинвали, последовали протесты жителей региона. В ответ на протест «президент» региона Анатолий Бибилов отправил в отставку полный состав правительства и пообещал наказать всех виновных. Решения Бибилова предшествовала отставка «премьер-министра» региона Эрика Пухаева.

Несмотря на призывы к отставке, сам Бибилов и «генеральный прокурор» Урузмаг Джагаев не ушли с занимаемых должностей.

Несмотря на то, что «прокуратура» оккупированного Цхинвали задержала семь сотрудников «Министерства внутренних дел», предположительно причастных к смерти Джабиева, семья Джабиева возобновила протесты в начале декабря. Если их требования о справедливом расследовании и об отставке «прокурора» не будут выполнены, семья погибшего пригрозила продолжить акции протеста.

