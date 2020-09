На фоне визита Бибилова в Москву в Цхинвали продолжается кризис

Четыре оппозиционные партии — Нихас, Народное единство, Народная партия и Коммунистическая партия — провели митинг в центре Цхинвали 11 сентября, где, по сообщениям местных СМИ, несколько сотен человек собрались с требованием отставки с должности главного прокурора региона Урузмага Джагаева и проведения справедливого расследования дела молодого заключенного Инала Джабиева, умершего, предположительно, в результате пыток в заключении.

К митингующим обратился «депутат» Давид Санакоев, который отметил, что «законодатели» до сих пор не получили ответа получили ответа об увольнении Джагаева об увольнении Джагаева. Санакоев отметил, что «кроме восьми человек по делу Инала Джабиева никого не задерживали и что все, кто отдал приказ, должны понести ответственность».

На этом фоне лидер оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов и вместе с ним лидер другого оккупированного региона Грузии — Абхазии Аслан Бжания проводят встречи в Москве.

С 28 августа в Цхинвали периодически проходят акции протеста в связи со смертью Инала Джабиева, задержанного в связи с покушением на «министра внутренних дел» оккупированного региона Игоря Наниева. Бибилов в тот же день отправил «правительство» в отставку; Позже по делу были арестованы семь человек.

Несмотря на обещание Бибилова наказать всех виновных, акции протеста продолжаются до сих пор. Общественность и оппозиционные партии требуют отставки самого Бибилова и Джагаева и проведения беспристрастного расследования.

Другие жертвы физического насилия

В сентябре в рамках расследования смерти Джабиева было возбуждено еще два уголовных дела: по сообщениям, криминальная полиция Цхинвали жестоко избила Герсана Кулумбегова и Николая Цховребова, которые были задержаны вместе с Джабиевым в связи с попыткой убийства Наниева.

30-летний мужчина попал в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга и ушибами. По информации пресс-службы Бибилова, он может быть переведен из Цхинвали в Москву для дальнейшего лечения. Как сообщается, 9 сентября ведомство здравоохранения Цхинвали проконсультировалось с коллегами в Северной Осетии по поводу планирования последующего лечения Цховребова.

В рамках расследования Цховребов, которого на руках принесли в комнату допроса (из-за полученных травм он не мог самостоятельно передвигаться), опознал одного из подозреваемых в его избиении — Ацамаза Наниева, старшего поверенного цхинвальского «МВД». Наниев арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Встречный протест

Лидеры партии Бибилова «Единая Осетия» публично осудили попытки оппозиционных сил воспользоваться ситуацией, в том числе, путем выдвижения ультиматума «президенту». На контрации 4 сентября сторонники Бибилова призвали оппонентов «прекратить работу по расколу осетинского народа».

В то же время, депутаты цхинвальского «парламента» первого созыва 7 сентября выступили с заявлением, в котором повергли критике оппозицию за использование трагедии в своих политических целях. Девять бывших «депутатов» выступили против смены режима и предложили посредничество в организации встречи «президента» и лидеров оппозиции.

Однако некоторые из действующих «депутатов» не проявили интереса к сотрудничеству. Они также проигнорировали инициативу Бибилова о создании парламентской комиссии по делу о смерти Джабиева. Информационное агентство «Рес» сообщило 8 сентября, что комиссия не была создана из-за отсутствия кворума.

Случаи жестокого обращения в тюрьмах, имевшие место ранее

Смерть Джабиева — не единственный случай насилия в цхинвальских тюрьмах, о чем свидетельствуют более ранние сообщения. Народный защитник Грузии в течение многих лет выражает обеспокоенность в связи с жестоким обращением с заключенными в цхинвальских тюрьмах и в своих ежегодных докладах указывает, что их избивают и пытают в КПЗ и тюрьмах в оккупированном регионе.

В октябре 2019 года распространились видео, на которых цхинвальская полиция избивала голодающих заключенных. Голодовка заключенных последовала за решением властей оккупированного региона ввести в действие в цхинвальской тюрьме законодательство Российской Федерации, которое значительно ужесточило бы режим для заключенных.

В цхинвальских тюрьмах в течение многих лет держали в заключении многих грузин. Только в 2019 году 86 граждан Грузии были произвольно задержаны на разделительной линии и переведены в Цхинвали. Одним из самых громких дел последних лет стало дело Арчила Татунашвили, гражданина Грузии. Татунашвили подвергся жестоким пыткам и был убит оккупационными властями Цхинвали.

