Москва и Цхинвали договорились о совместном таможенном контроле

Власти оккупированного Цхинвальского региона и России договорились о совместном таможенном контроле товаров и транспортных средств на контрольно-пропускном пункте Нижний Зарамаг, соединяющем оккупированный регион с Северной Осетией. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

«Президент» Цхинвали Анатолий Бибилов заявил, что была составлена дорожная карта, которая «минимизирует» существующие таможенные барьеры. «По всем проблемам, возникающим с оформлением грузов и провозом товаров, теперь можно будет обращаться и к югоосетинским таможенникам», — добавил он.

Бибилов обсудил вопрос таможенного контроля 18 ноября во время встречи с заместителем министра экономики РФ Михаилом Бабичем в Москве. Тогда стороны договорились устранить препятствия на таможне Нижний Зарамаг.

Тема обострилась в 2020 году после ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, а также из-за нового Соглашения о таможенном контроле между Цхинвали и Москвой, которое вступило в силу в этом году.

В СМИ неоднократно сообщалось о затяжном таможенном контроле на КПП «Нижний Зарамаг». Сложности в основном были связаны с подготовкой документов в соответствии с правилами Евразийского экономического союза.

