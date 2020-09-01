Акция протеста в оккупированном Цхинвали, фото: cominf.org
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Волна протестов в оккупированном Цхинвали — задержаны семь подозреваемых

01/09/2020 - 20:00
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В оккупированном Цхинвали 31 августа возобновилась акция протеста. Вышедшие на улицы местные жители требовали отставки «президента» оккупированного региона Анатолия Бибилова и «генерального прокурора» Урузмага Джагаева в связи со смертью 28-летнего Инала Джабиева.

Волна протестов в оккупированном Цхинвали последовала за распространением 28 августа сообщений о смерти Инала Джабиева, переведенного из СИЗО в медицинское учреждение. По сообщениям, Джабиева жестоко избили в изоляторе. Он был задержан за попытку покушения на «министра внутренних дел» оккупированного региона Игоря Наниева.

В ответ на протесты Бибилов отправил в отставку сначала Наниева, а затем распустил полный состав «правительства». Этому предшествовала отставка «премьер-министра» оккупированного региона.

Задержаны семь подозреваемых

По сообщению местного информационного агентства «Рес», «прокуратура» оккупированного Цхинвали задержала семерых сотрудников «МВД», предположительно причастных к смерти Джабиева.

Дело все еще находится на стадии расследования, задержанным официальные обвинения пока не предъявлены. Назначена также судебно-медицинская экспертиза.

Как ожидается, задержанным будут предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением, но по словам следователя, обвинения могут измениться, а также может быть расширен круг задержанных.

Отклики бывших «президентов»

Бывший «президент» региона Леонид Тибилов отреагировал на происходящие в оккупированном Цхинвали процессы и сказал: «Уверен, что виновники будут найдены и наказаны». «Необходимо дождаться суда и вынесения приговора», — сказал он.

Другой бывший «президент» оккупированного региона Эдуард Кокойты разместил в Instagram видео, в котором призывает Бибилова немедленно уйти в отставку. По словам Кокойты, Бибилов объявил войну своему народу. В случае невыполнения своего требования он пригрозил вернуться в оккупированный Цхинвали.

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01/09/2020 - 20:00
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