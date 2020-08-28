Город Цхинвали, Фото: Агентство «Рес»
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Бибилов отправил в отставку «правительство» оккупированного Цхинвали

29/08/2020 - 00:53
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По сообщению «спикер парламента» оккупированного Цхинвальского региона Алана Тадтаева,, «президент» региона Анатолий Бибилов отправил «правительство» в отставку ночью 28 августа.

По информации местного информационного агентства «Рес», решение Бибилова последовало за смертью жителя региона Инала Джабиева. Джабиев был арестован за попытку убийства «министра внутренних дел» оккупированного региона Игоря Наниева.

Продолжение следует…

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