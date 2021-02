НБГ снова оставил ставку рефинансирования на уровне 8%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Грузии на своем заседании 3 февраля в четвертый раз оставил без изменений ставку рефинансирования на уровне 8%, сославшись на то, что сохраняется высокая неопределенность в отношении динамики восстановления мировой экономической активности и темпов роста местного кредитования.

Комитет по денежно-кредитной политике заявил, что «выявляется необходимость поддерживать более жесткую денежно-кредитную политику. Однако комитет не исключает повышения процентных ставок в будущем».

По заявлению НБГ, снижение годовой инфляции до 2,8% в январе носит временный характер и связано с государственными субсидиями на оплату счетов за коммунальные услуги за последние два месяца.

Комитет по денежно-кредитной политике заявил, что среди факторов, влияющих на динамику инфляции, можно отметить значительный рост цен на международных товарных рынках. «В то же время возрастающее давление на инфляцию сохраняется из-за роста производственных расходов на фоне продления ограничений, и обесценившегося курса», – говорится в заявлении Национального банка.

По прогнозам банка, в 2021 году инфляция в среднем сохранится в пределах 4 процентов, а затем постепенно приблизится к целевому показателю в 3%. По заявлению Национального банка, в 2021 году ожидается экономический рост на уровне 4%, и его основной движущей силой станет внутренний спрос.

Следующее заседание Комитета по денежно-кредитной политике состоится 17 марта 2021 года.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)