НБГ оставил ставку рефинансирования на уровне 8%

На заседании 9 декабря Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Грузии оставил ставку рефинансирования без изменения на уровне 8%.

НБГ впервые снизил ставку рефинансирования до 8% 5 августа этого года, и оставлял ее на этой отметке три раза подряд. По оценке Национального банка, сохранение более жесткой денежно-кредитной политики может потребоваться в течение более длительного периода, что будет зависеть от инфляционных ожиданий и динамики экономической активности.

По заявлению Национального банка, несмотря на то что годовая инфляция, определяемая «слабым совокупным спросом», в последние месяцы оставалась близкой к целевому уровню, при принятии решения были приняты во внимание увеличение социально-экономической поддержки для борьбы с пандемией Ковид-19, все еще высокая долларизация экономики, а также «неопределенность» в отношении пандемии и действующих ограничений.

Отметив, что «возможности смягчения денежно-кредитной политики лимитированы», НБГ не исключил необходимости повышения процентных ставок в будущем.

Следующее заседание Комитета по денежно-кредитной политике состоится 3 февраля 2021 года.

