Источник: Служба статистики Грузии
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Служба статистики: Годовая инфляция в январе составила 2,8%

03/02/2021 - 13:01
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Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 3 февраля, годовая инфляция в январе составила 2,8%, а по сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 1,1%.

По данным Службы статистики, на формирование годовой инфляции повлияло изменение цен в следующих группах: в группе продовольствия и безалкогольных напитков цены выросли на 6,4%; цены в группе здравоохранения выросли на 9,7%; мебель, предметы домашнего обихода, уход за домом – рост на 10,8%; на алкогольные напитки и табак – рост на 6,9%; жилье, вода, электричество, газ – снижение на 20,5%.

Основное влияние на месячный уровень инфляции оказало изменение цен в следующих группах: продовольствие и безалкогольные напитки (рост на 2%); транспорт (рост на 1,4%); жилье, вода, электричество, газ (рост на 1,9).

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03/02/2021 - 13:01
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