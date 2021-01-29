Фото: geostat.ge
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Служба статистики: В 2020 году ВВП Грузии снизился на 6,1%

29/01/2021 - 12:54
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Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 29 января, в 2020 году реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны упал на 6,1%.

По данным Службы статистики, в декабре 2020 года реальный ВВП снизился на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Несмотря на снижение общего показателя, по данным Службы статистики, рост наблюдался в следующих сферах: финансовая и страховая деятельность, водоснабжение, канализация, управление отходами и работы по уборке, информация и коммуникация, горнодобывающая промышленность.

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29/01/2021 - 12:54
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