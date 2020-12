С 2021 года вырастут тарифы на электроэнергию и воду

По решению Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) от 29 декабря, с 2021 года в Тбилиси и регионах будут увеличены тарифы на электроэнергию. В Тбилиси, Рустави и Мцхета также будут повышены тарифы на воду.

Тбилиси

Согласно решению GNERC, в Тбилиси стоимость потребляемого электричества для абонентов компании «ТЭЛАСИ» будет повышен на 3,497 тетри. Соответственно, граждане, потребляющие электроэнергию до 101 кВтч, будут платить 18,041 тетри (с учетом НДС) вместо 14,544 за 1 кВтч, от 101 кВт до 301 кВтч — вместо 18,556 тетри будут платить 22,053 тетри, и 26,537 тетри будут платить вместо 23,040 тетри те, кто употребляет свыше 301 кВтч.

Плата за небытовое потребление электроэнергии для абонентов той же компании увеличится в среднем на 11,259-12,764 тетри. По действующему тарифу, стоимость 1 кВтч для юридических лиц составляет от 16,111 тетри до 21,319 тетри, а по повышенному тарифу стоимость для них составит от 27,370 тетри до 32,931 тетри.

Регионы

Что касается регионов, то здесь тариф на электроэнергию для потребителей «Энерго-Про Джорджиа» повышается на 3,494 тетри. Соответственно, граждане, потребляющие электроэнергию до 101 кВтч, будут платить 17,731 тетри вместо 14,237 (включая НДС), с 101 кВт до 301 кВтч вместо 18,213 тетри будут платить 21,707 тетри, а выше 301 кВтч – 26,227 тетри вместо 22,733 тетри.

Тариф на небытовую электроэнергию для абонентов той же компании вырастет примерно с 10,877 тетри до 14,628 тетри. По действующему тарифу, стоимость 1 кВтч для юридических лиц составляет с 14,860 тетри до 21,083 тетри, а по повышенному тарифу цена будет составлять с 28,267 тетри до 31,960 тетри.

Тариф на воду

На сегодняшнем заседании GNERC также решила увеличить плату за воду. В частности, для абонентов «Джорджиан Уотер Энд Пауэр», пользующихся счетчиками, стоимость 1 м3 бытовой воды увеличилась на 0,171 лари — с 0,329 лари до 0,50 лари, а для абонентов, не пользующихся счетчиками — на 0,626 лари на человека — с 3,892 до 4,518 лари. Что касается небытового потребления, то здесь тариф увеличился на 2,103 тетри — с 4,400 лари до 6,503 лари.

Повышен тариф для клиентов компании «Рустави Уотер». В частности, для абонентов, пользующихся счетчиками, цена 1 м3 бытовой воды увеличилась на 0,095 лари — с 0,405 лари до 0,50 лари, а для абонентов без счетчиков — на 0,723 лари на душу населения — с 2,281 лари до 3,004 лари. Что касается небытового потребления, то здесь тариф увеличился на 0,059 лари — с 3,644 лари до 3,703 лари.

Комментарий премьер-министра

Тему увеличенных тарифов на сегодняшней пресс-конференции затронул глава правительства Георгий Гахария, который заявил, что «граждане Грузии не почувствуют повышения тарифов на электроэнергию в течение 2021 года». По его словам, абонентам, потребляющим до 300 кВт электроэнергии, государство полностью покроет разницу между действующими и повышенными тарифами в 2021 году. По словам премьер-министра, из 1,7 миллиона абонентов 1,6 миллиона являются именно таковыми.

При этом, по словам Гахария, в течение 2021 года правительство субсидирует 50% повышенного тарифа на электроэнергию для компаний, которые производят пищевые продукты.

«Это тот минимум, который позволяет правительству быть уверенным, что повышение тарифов на электроэнергию не повлияет на конечную цену продукции, производимой в Грузии», — подчеркнул Георгий Гахария.

По словам премьер-министра, в следующем году правительство полностью покроет разницу между повышенными тарифами на воду для социально незащищенных слоев населения Тбилиси, Мцхета и Рустави.

Тарифы, которые в последний раз повышались GNERC в 2017 году, Тарифы, которые в последний раз повышались GNERC в 2017 году, вступили в силу 1 января 2018 года и действительны до конца декабря 2020 года. Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2021 года. Согласно решению Регулирующей комиссии, срок действия новых тарифов на электроэнергию установлен до конца 2025 года, а срок действия тарифа на воду – до конца 2023 года.

