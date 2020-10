НБГ оставил ставку рефинансирования на уровне 8%

На заседании 28 октября Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии оставил ставку рефинансирования без изменения на уровне 8%.

Комитет по монетарной политике объяснил сохранение ставки тем, что динамика цен в последние месяцы соответствует прогнозам НБГ, а годовая инфляция продолжает снижаться, и в сентябре она составила 3,8%.

По заявлению НБГ, тенденция к снижению годовой инфляции продолжится и в 2021 году она будет близка к целевой инфляции.

Подчеркивая снижение внешнего спроса и 95%-ное падение доходов от международных путешественников в сентябре, Национальный банк заявил, что в 2021 году основным фактором экономического роста будет местный спрос.

НБГ во второй раз оставил ставку рефинансирования без изменений после того, как снизил ее 5 августа до 8%. Следующее заседание Комитета по монетарной политике состоится 9 декабря 2020 года.

