Фото: Annie Sprat via Unsplash
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НБГ оставил ставку рефинансирования на уровне 8%

28/10/2020 - 17:21
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На заседании 28 октября Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии оставил ставку рефинансирования без изменения на уровне 8%.

Комитет по монетарной политике объяснил сохранение ставки тем, что динамика цен в последние месяцы соответствует прогнозам НБГ, а годовая инфляция продолжает снижаться, и в сентябре она составила 3,8%.

По заявлению НБГ, тенденция к снижению годовой инфляции продолжится и в 2021 году она будет близка к целевой инфляции.

Подчеркивая снижение внешнего спроса и 95%-ное падение доходов от международных путешественников в сентябре, Национальный банк заявил, что в 2021 году основным фактором экономического роста будет местный спрос.

НБГ во второй раз оставил ставку рефинансирования без изменений после того, как снизил ее 5 августа до 8%. Следующее заседание Комитета по монетарной политике состоится 9 декабря 2020 года.

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28/10/2020 - 17:21
1 1 minute read

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