Грузия возобновила регулярные полеты

С 1 февраля Грузия возобновила регулярные международные полеты в рамках мер по смягчению последствий пандемии Covid-19 для граждан Грузии и иностранных граждан, прибывающих в страну.

По сообщению Агентства гражданской авиации Грузии, регулярные рейсы из международного аэропорта Тбилиси в феврале будут выполняться по следующим направлениям: Амстердам, Берлин, Ереван, Варшава, Вена, Дубай, Доха, Киев, Актау, Минск, Мюнхен, Париж, Стамбул и Шарджа.

Министр экономики Грзии Натиа Турнава заявила 29 января, что вакцинированные иностранные граждане смогут въехать в страну без каких-либо условий, а непривитые посетители из Евросоюза, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна должны будут представить негативный ответ на ПЦР тест, сделанный в течение последних 72 часов.

В то же время визитеры будут освобождены от обязанности самоизоляции, если они пройдут тест ПЦР на третий день после въезда в страну, – добавила она.

Грузия сократила период обязательной самоизоляции с 12 до 8 дней для своих граждан, возвращающихся в страну без отрицательного результата теста ПЦР. При этом граждане Грузии будут иметь право на выбор – въехать в страну с отрицательным результатом теста ПЦР и перейти на 8 дней в самоизоляцию, или вместо самоизоляции провести еще один тест ПЦР за свой счет на третий день, после чего им будет разрешено прекратить самоизоляцию.

Первоначально Грузия приостановила регулярные авиарейсы в страну и из страны 21 марта 2020 года, чтобы ограничить распространение коронавируса. Власти возобновили полеты в Мюнхен, Ригу и Париж в августе 2020 года, а в ноябре полеты были возобновлены в Амстердам, Вену, Берлин и Доху. Также проводились чартерные рейсы в Стамбул, Афины, Варшаву, Киев, Минск и Тель-Авив.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)