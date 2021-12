В Грузии подтверждены два случая «Омикрона»

Руководитель Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здравоохранения Грузинского заявил 20 декабря, что в стране подтверждены первые два случая заражения новым штаммом коронавируса – «Омикрон».

По словам Гамкрелидзе, оба являются гражданами Грузии. Один из них побывал в Соединенных Штатах, а другой — на Ближнем Востоке, в частности в Дубае.

По его заявлению, оба инфицированных являются молодыми людьми, вирус протекает у них в легких формах, у них отмечаются только легкие симптомы, характерные для гриппа — низкая температура и насморк, и они проходят лечение дома.

Амиран Гамкрелидзе также пояснил, что инфицированные контактировали в общей сложности с 26 людьми, из которых 11 — иностранные граждане и 15 — граждане Грузии, и в настоящее время проводится углубленное эпидемиологическое исследование. По его словам, часть контактов уже выехала из Грузии, однако перед отъездом их ПЦР-тесты дали отрицательные результаты. В случаях, когда тест показал положительный результат, исследования по «Омикрону» будут продолжены.

По словам Гамкрелидзе, в отличие от существующих штаммов «Дельта» и «Дельта +», «Омикрон» распространяется в 3-4 раза быстрее и легко поражает людей до 40 лет.

На вопрос журналиста — «Как новый штамм повлияет на эпидемиологическую ситуацию в стране?» — Гамкрелидзе ответил, что не ожидает «быстрого» ухудшения ситуации до нового года.

«Если он будет распространяться со скоростью, характерной для Омикрон, это, безусловно, станет нагрузкой для сектора здравоохранения», — заявил Гамкрелидзе, выразив надежду, что «большинство случаев» в таких условиях будет амбулаторным.

По состоянию на 20 декабря в стране подтверждено 910 456 случаев заражения Ковид-19, из которых 863 076 инфицированных уже полностью выздоровели, а 13 116 умерли.

При этом 1 255 593 гражданина вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, из них 1 080 162 вакцинированы полностью обеими дозами.

