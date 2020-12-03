Фото: Annie Sprat via Unsplash
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НБГ продал 19,8 млн долларов США

03/12/2020 - 20:51
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Национальный банк Грузии продал 19 822 000 из 25 млн долларов США, вынесенных на валютный аукцион 3 декабря.

По данным Национального банка, средневзвешенный обменный курс на аукционе составил 3,3111 лари.

Это 25-й аукцион с 13 марта 2020 года, на которых НБГ продал в общей сложности 843 222 000 долларов.

Официальная стоимость 1 доллара США на данный момент составляет 3,3189 лари. По данным НБГ, 4 декабря 1 доллар США будет стоить 3,3119 лари.

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03/12/2020 - 20:51
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