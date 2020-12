Директор «Справедливых выборов» подала в отставку

Исполнительный директор НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) Элене Нижарадзе подала в отставку 25 декабря после того, как правление организации возложило на нее ответственность за разногласия по результатам параллельного подсчета голосов (PVT) на парламентских выборах.

После изучения вопроса правление ISFED заявило, что просчет в параллельном подсчете голосов является «человеческой ошибкой», и что исполнительный директор несет ответственность за задержку информирования общественности об этой ошибке.

Представители правления на пресс-конференции 25 декабря пояснили, что исполнительный директор организации ушла в отставку на основе консенсуса, достигнутого между членами правления, командой «Справедливых выборов» и самим директором. Сама Нижарадзе отметила, что решение уйти в отставку приняла после того, как ознакомилась с оценкой правления. Одной из причин своего решения она также назвала и желание поддержать репутацию организации.

На той же пресс-конференции председатель правления Тамара Сартания пояснила, что параллельный подсчет голосов осуществляется с помощью компьютерной программы, которая последний раз была обновлена на основе сербского метода, который предусматривает подсчет недействительных бюллетеней в общих показателях, чего не происходит в грузинской реальности и при подсчете результатов выборов недействительные бюллетени не принимаются во внимание.

По заявлению правления, ISFED не предоставил четкую информацию о грузинской формуле экспертам в вашингтонском офисе Национально-демократического института (НДИ) США, которые также участвовали в параллельном подсчете и анализе результатов под руководством ISFED.

«Основываясь на проведенные собеседования и изучение документов, комиссия считает, что недостаток в формуле подсчета голосов — это человеческая ошибка, ответственность за которую в равной степени лежит на координаторе PVT/заместителе директора ISFED и вашингтонских экспертах НДИ», — отметили члены правления.

Одна из членов правления «Справедливых выборов» Байя Патараия заявила на сегодняшней пресс-конференции, что руководство организации впервые узнало об ошибке в середине ноября после того, как информацию об этом предоставил «международный эксперт» ОБСЕ. По ее словам, во избежание дальнейших ошибок руководство организации отложило оглашение обнаруженного недостатка до конца ноября, до получения окончательного заключения аудита. Патараия пояснила, что позже руководство организации еще раз отложило информирование общественности до публикации промежуточного доклада, так как посчитало ошибку в голосах трех партий незначительной, которая не повлияла бы на окончательное распределение парламентских мандатов.

По заявлению правления, Нижарадзе приняла решение опубликовать обновленные результаты параллельного подсчета голосов 11 декабря после того, как узнала, что правящая команда манипулирует результатами PVT в политических переговорах с оппозицией, находящейся в режиме бойкота.

«Комиссия считает, что генеральный директор не принял во внимание существующий политический контекст и своевременно не проинформировал общественность о недостатке, обнаруженном в формуле подсчета голосов, что поставило под угрозу репутацию организации и, в целом, доверие к методологии PVT», — заявляет правление организации.

«В то же время, по информации, полученной комиссией, не выявляется признаков давления или запугивания исполнительного директора, что вынудило бы ее скрыть эту информацию», — отмечает правление ISFED.

ISFED опубликовала обновленные результаты параллельного подсчета голосов по пропорциональной части октябрьских парламентских выборов 11 декабря, согласно которым, показатель Грузинской мечты вырос с 45,8% до 47,6% по сравнению с исходными данными. Тогда ISFED повторила, что в 8% протоколов избирательных участков был обнаружен дисбаланс.

Однако разногласия по поводу результатов параллельного подсчета голосов впервые начались за два дня до опубликования обновленных данных, 9 декабря, когда исполнительный секретарь Грузинской мечты обвинил оппозицию в манипулировании результатами параллельного подсчета голосов, проведенного «Справедливыми выборами». Тогда в ISFED заявление Кобахидзе расценили как попытку дискредитации организации.

На сегодняшней пресс-конференции представители правления ISFED заявили, что они не знают, как эта информация попала в руки правящей партии. Председатель правления отметил, что у Грузинской мечты достаточно ресурсов, чтобы самостоятельного провела бы анализ итоговых протоколов, на основе которых и был проведен параллельный подсчет. В организации также не исключают возможности прослушивания их телефонных разговоров.

