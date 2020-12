ISFED отвечает на заявление Ираклия Кобахидзе о параллельном подсчете голосов

НПО Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) 10 декабря откликнулась на заявление исполнительного секретаря Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе от 9 декабря, в котором он обвинил оппозицию в манипулировании результатами параллельного голосования, проведенного ISFED.

По оценке организации, заявление Кобахидзе «направлено, с одной стороны, на то, чтобы ввести общественность в заблуждение и дискредитировать организацию, а с другой стороны, служит для отвлечения внимания от важных и более проблемных вопросов, связанных с парламентскими выборами». По заявлению организации, она провела «многослойный аудит» параллельного подсчета голосов и в ближайшие дни представит промежуточный доклад, который будет содержать информацию об основных выводах аудита и парламентских выборах 2020 года.

Ираклий Кобахидзе, который возглавлял Избирательный штаб Грузинской мечты, заявил, что «радикальная оппозиция» все чаще атакует западные институты. В этом контексте он назвал «грубую манипуляцию» со стороны оппозиции результатами параллельного подсчета голосов, проведенного действующей при «американо-европейской поддержке» организацией ISFED. По словам Кобахидзе, оппозиция рассчитывала воспользоваться этим «в качестве главной опоры для революционного сценария». «Радикальная оппозиция даже осмелилась вторгнуться в такой важный институт, чтобы осуществить свои революционные задумки, тем самым подвергнув весь (неправительственный) сектор серьезному репутационному риску», — сказал Ираклий Кобахидзе.

«Парламентская следственная комиссия докажет, что результаты параллельного подсчета голосов на самом деле полностью соответствуют данным Избирательной администрации», — добавил он.

ISFED 1 ноября представила результаты параллельного подсчета (PVT) пропорциональной части парламентских выборов, прошедших 31 октября. Представленные организацией результаты во многом совпали с данными участков, подсчитанных ЦИК к тому времени с погрешностью около 3%. Несмотря на это, ISFED акцентировала внимание на дисбалансе в итоговых протоколах, пояснив, что влияние этой тенденции на результаты выборов было бы менее 4,1%.

