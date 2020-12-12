Избирательный участок, 31 октября, 2020 г., Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
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ISFED опубликовал уточненные результаты параллельного подсчета голосов

12/12/2020 - 14:12
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НПО Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) 11 декабря опубликовала уточненные результаты параллельного подсчета голосов на парламентских выборах, прошедших 31 октября, согласно которым, показатель Грузинской мечты вырос с 45,8% до 47,6% по сравнению с изначальными данными.

Первоначально параллельный подсчет голосов показал наибольшую разницу в данных правящей партии по сравнению с результатами ЦИК — 3%, в то время как по уточненным данным разница сократилась до 0,62%.

По заявлению организации, внутренний аудит выявил определенные недостатки при первоначальном параллельном подсчете голосов. В частности, выяснилось, что помимо голосов, полученных избирательными субъектами, подсчитывались и недействительные бюллетени, что «незначительно» изменило проценты, полученные избирательными субъектами.

По заявлению ISFED, изменение «не влияет на количество мандатов, полученных каким-либо из избирательных субъектов».

Ниже приведены уточненные результаты параллельного подсчета голосов:

  • Грузинская мечта — 47,6% / ± 0,7% (изначальный результат — 45,8%; ЦИК — 48,14%);
  • ЕНД – Сила в единстве — 27,4 / ± 0,6% (изначальный результат — 26,4%; ЦИК — 26,78%);
  • Европейская Грузия — 3,8% / ± 0,2% (изначальный результат — 3,7%; ЦИК — 3,79%);
  • Лело за Грузию — 3,2% / ± 0,2% (изначальный результат — 3,1%; ЦИК — 3,22%);
  • Альянс Патриотов — 3,2% / ± 0,1% (изначальный результат — 3,1%; ЦИК — 3,1%);
  • Стратегия Агмашенебели — 3,1% / ± 0,1% (изначальный результат — 3%; ЦИК — 3,15%);
  • Гирчи — 3,0% / ± 0,2% (изначальный результат — 2,8%; ЦИК — 3,00%);
  • Граждане — 1,3% / ± 0,1% (изначальный результат — 1,3%; ЦИК — 1,36%);
  • Лейбористская партия — 1% / ± 0,1% (изначальный результат — 1%; ЦИК — 1%);
  • Единая Грузия — Демократическое движение — 0,9% / ± 0,1% (изначальный результат — 0,9%; ЦИК — 0,85%).

ISFED повторила, что в 8% протоколов избирательных участков был обнаружен дисбаланс и что организация считает парламентские выборы 2020 года выборами, проведенными по самым низким стандартом за последние годы.

Лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе на брифинге 9 декабря рассказал о «грубой манипуляции» оппозицией первичными результатами параллельного подсчета. Это заявление Кобахидзе в ISFED была расценена как попытка ввести в заблуждение общественность и дискредитировать организацию.

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12/12/2020 - 14:12
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