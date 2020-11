Совет Европы опубликовал Доклад о конфликте в Грузии

На встрече заместителей министров Совета Европы Генеральный секретарь СЕ Мария Пейчиновыич Бурич представила 22-й сводный доклад — «Конфликт в Грузии», который охватывает период с апреля по сентябрь 2020 года и касается ситуации в области безопасности и прав человека в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе.

Согласно докладу, несмотря на пандемию коронавируса, сопредседатели Женевских международных дискуссий по-прежнему участвовали в урегулировании вопросов безопасности и гуманитарных вопросов. В документе также отмечается, что 51-й раунд дискуссий переносился дважды и в настоящее время намечен на декабрь.

В документе говорится, что за отчетный период были возобновлены встречи в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Эргнети, которые прошли два раза в «позитивной и конструктивной обстановке», в то время как, несмотря на усилия властей Грузии, встречи в таком формате в Гали не проводились.

Совет Европы отметил, что пункты пересечения, соединяющие Абхазию и Цхинвальский регион с остальной Грузией, оставались закрытыми в течение отчетного периода. Как отмечается в документе, ограничения на свободное передвижение затрудняют доступ населения к основным услугам, включая медицинские сервисы.

Документ акцентирует внимание на помощи пострадавшему от конфликта населению со стороны международных партнеров, и отмечает, что ПРООН оказала помощь около 4000 ВПЛ в Грузии продовольственными продуктами, а на объекты здравоохранения, расположенные вдоль лини оккупации, доставила медицинские материалы и оборудование. Международный комитет Красного Креста и Общество Красного Креста Грузии направили гуманитарную помощь в села, прилегающие к линии оккупации.

В докладе Совета Европы говорится, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Программа развития ООН, Всемирная организация здравоохранения и Международный комитет Красного Креста оказали помощь населению, а власти Грузии «оказали прямую помощь Абхазии в преодолении вызовов, связанных с коронавирусом». Согласно документу, международная вовлеченность в отношении Цхинвала ограничена, и только Международный комитет Красного Креста участвует в этом вопросе, поскольку правительство Цхинвали не принимает гуманитарную помощь, предлагаемую Тбилиси.

Ситуация в Абхазии

Согласно 22-у сводному докладу, процесс «бордеризации» продолжался, в том числе «в части обновления существующих конструкций и/или строительства новых заграждений». Согласно документу, правительство Грузии сообщило о 14 инцидентах, связанных с процессом «бордеризации».

Что касается свободы передвижения, Совет Европы отметил, что ограничения вынуждали людей прибегать к крайним мерам, во время чего некоторые из них пересекли реку, чтобы добраться до остальной части Грузии. Среди них был Отар Джобава, ставший жертвой такой попытки. «На этом фоне поступают сообщения о произвольных задержаниях лиц, решивших покинуть регион в обход пунктов пересечения», — говорится в документе.

Согласно докладу, этнические грузины, проживающие в Абхазии, по-прежнему ограничены в ряде прав, включая право на проживание, работу, владение собственностью и получение образования на родном языке.

Ситуация в Цхинвальском регионе

В документе также упоминается напряженность в окрестностях Чорчана-Цнелиси в августе-сентябре 2019 года, и отмечается, что «за этим последовало увеличение численности военных на местах в последующие месяцы и строительство новых позиций».

Согласно докладу, за тот же период процесс «бордеризации» активизировался в нескольких местах, а правительство Грузии распространило информацию о 46 таких инцидентах. Совет Европы также акцентирует внимание на незаконных задержаниях в регионе, в частности по делам Хвичи Мгебришвили и Зазы Гахеладзе. Последний был ранен в ногу перед задержанием.

«Делегация была проинформирована о том, что с сентября 2019 года в общей сложности 16 человек умерли, когда они ждали и/или запрашивали медицинскую помощь», — говорится в документе, согласно которому, что закрытие пунктов пересечения повлияло на транспортировку людей в медицинских целях, особенно из Ахалгори.

Совет Европы отметил, что в Цхинвальском регионе не наблюдается никакого прогресса в отношении получения этническими грузинами образования на родном языке, а также с точки зрения «добровольного, безопасного, достойного и беспрепятственного возвращении ВПЛ».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)