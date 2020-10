Комитет министров Совета Европы принял решение по конфликту в Грузии

Комитет министров Совета Европы, который 21 октября собрался на уровне заместителей министров, принял решение по конфликту в Грузии, в котором в очередной раз подтвердил свою «однозначную поддержку» в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии.

В решении осуждается «проведение военных учений и усиление инфраструктуры» Российской Федерации в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе и подчеркивается, что присутствие российских войск на оккупированных территориях спустя 12 лет после конфликта между Российской Федерацией и Грузией препятствует мирному урегулированию конфликта и подрывает почву безопасности и стабильности в регионе.

Комитет призвал Российскую Федерацию выполнить Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, в том числе «путем вывода вооруженных сил и сил безопасности из регионов Грузии Абхазии и Цхинвальского региона и допуска создания международного механизма безопасности на местах».

В комитете отметили, что, несмотря на «постоянные призывы» «прекратить возведение колючей проволоки и других искусственных заграждений на административных пограничных линиях», Москва продолжает это делать. Комитет выразил обеспокоенность по поводу произвольных арестов местного населения вдоль линии оккупации.

В решении также говорится о нарушениях прав человека в оккупированных регионах Грузии, включая ограничения на получение образования на родном языке, свободу передвижения, собственности, права на свободу и безопасность.

Комитет отметил, что с ограничения, введенные на т.н. «пункты пересечения» с Абхазией и Цхинвальским регионом имели «тяжелые гуманитарные последствия для местного населения». Комитет также акцентировал внимание на безнаказанность виновных в смерти этнических грузин — Арчила Татунашвили, Давида Башарули, Гиги Отхозория и Ираклия Кварацхелия.

Заместители министров подчеркнули приоритетность решения проблем безопасности и гуманитарных вызовов в рамках Женевских международных дискуссий.

Заместители министров призвали генерального секретаря Совета Европы продолжить представление своих сводных дщокладов в Комитет министров по конфликту в Грузии.

Комитет выразил сожаление в связи с тем, что ни комиссар Совета Европы по правам человека, ни делегация Секретариата, которые подготавливают сводные доклады, не получили разрешения на въезд на оккупированные территории. Комитет призвал Россию немедленно предоставить неограниченный доступ в оба региона.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)