Оппозиционные партии совместным заявлением откликнулись на визит Майка Помпео

Двадцать четыре политические партии, в том числе Единое национальное движение, Европейская Грузия, Стратегия Агмашенебели, Лело, Гирчи и Лейбористская партия, 18 ноября опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность «обратным ходом демократии» в стране и подчеркнули важность сотрудничества между США и Грузией.

Отметив, что «Майк Помпео прибыл в Грузию в то время, когда для нашей страны, региона и всего евроатлантического пространства возникали серьезные угрозы и новые возможности», партии заявили, что необходим «политический прорыв», чтобы вывести двустороннее сотрудничество США и Грузии на новый уровень с проявлением динамики в сфере безопасности. В этом контексте они акцентировали внимание на переходе Грузии на следующий этап на пути вступления в НАТО и размещении военной инфраструктуры США в Грузии.

Оппозиционные группы заявляют, что путинская Россия и другие тоталитарные режимы представляют угрозу «миру в регионе и безопасности свободного мира». Они также подчеркнули, что путинская Россия борется с суверенитетом свободных стран «путем эрозии демократической системы», добавив, что «именно поэтому является предметом особого беспокойства то, что Иванишвили делает в Грузии».

«Фальсификация выборов, политизация суда и политические заключенные, преследование политических оппонентов, препятствование западным инвестициям и отказ от строительства стратегически важного международного порта — Анаклия — являются признаками обратного хода демократии в Грузии», — заявили оппозиционные партии.

Отметив, что Грузия смогла добиться экономической свободы наряду с демократией, оппозиционные партии также сослались на заявление Майка Помпео от июня 2019 года, в котором он подчеркнул важность порта Анаклия для экономической безопасности региона.

Согласно заявлению, тоталитарные режимы борются против свободного рынка запрещенными методами, и, следовательно, «западные союзники должны иметь легитимное преимущество, что подразумевает соглашение о свободной торговле и увеличение американских инвестиций, в том числе в геополитически важные проекты, такие как порт Анаклия».

Отметив, что «захват власти и разрушение демократических институтов» со стороны лидера Грузинской мечты Бидзины Иванишвили создает угрозу переходу Грузии на новый этап демократизации, оппозиционные партии подчеркнули важность проведения прозрачных выборов, чтобы «вместе со свободным миром построить свободную страну».

