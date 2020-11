Заместитель госсекретаря США встретился с лидерами оппозиции

После завершения визита госсекретаря США Майка Помпео в Грузию и его отъезда из Тбилиси его заместитель Филип Рикер за закрытыми дверьми встретился с лидерами восьми оппозиционных партий Грузии, которые на парламентских выборах 31 октября преодолели 1%-й барьер. Этими партиями являются Единое национальное движение, Европейская Грузия, Лело за Грузию, Стратегия Агмашенебели, Гирчи, Лейбористская партия и Альянс патриотов.

После встречи председатель Единого национального движения Григол Вашадзе заявил СМИ, что с учетом сложной социально-экономической ситуации в стране и пандемии Ковид-19 на встрече была подчеркнута важность поиска компромисса.

«Тот факт, что посол Рикер остался в Грузии и не последовал за госсекретарем в Израиль, свидетельствует о том, что наш стратегический союзник, также как и Евросоюз, прекрасно понимает, насколько глубок политический кризис в Грузии и как нам нужна помощь нашего стратегического союзника, чтобы выход был найден», — сказал Григол Вашадзе и добавил: «За нами стоит огромное количество граждан Грузии, которые требуют восстановления справедливости».

Председатель Европейской Грузии Давид Бакрадзе заявил, что оппозиции «не потребовалось особых усилий», чтобы доказывать зафиксированные на выборах нарушения, поскольку «с наличием нарушений согласно как Посольство США, так и Госдепартамент и все наши партнеры».

По его словам, «наших партнеров беспокоит возникший кризис», и встреча была посвящена поиску решения, которым, по его мнению, является назначение новых выборов. «Наша задача заключается не в дестабилизации в этой стране. Напротив, наша задача, чтобы в Грузии были мир и стабильность», — сказал Давид Бакрадзе, еще раз подчеркнув, что путь к стабильности лежит через новые выборы.

Лидер партии Стратегия Агмашенебели Георгий Вашадзе заявил, что стратегические партнеры призывают к достижению соглашения и что оппозиция выразила полную готовность участвовать в третьем раунде переговоров с правящей командой. Он добавил, что оппозиция по-прежнему едина в своих требованиях и ожидает «адекватного ответа» от Грузинской мечты на третьей встрече.

«Наша позиция такая же, мы готовы работать конструктивно, продолжать наши отношения с властями, с Грузинской мечтой в режиме диалога, чтобы мы могли добиться назначения новых выборов», — сказал после встречи лидер «Лело за Грузию» Бадри Джапаридзе.

Госсекретарь США Майк Помпео посетил Тбилиси 17-18 ноября. Сегодня он встретился с президентом Грузии, премьер-министром, министром иностранных дел, а также с Католикосом-Патриархом всея Грузии и представителями гражданского сектора. В повестке дня госсекретаря США не было встречи с оппозицией. Оппозиция провела сегодня в Тбилиси молчаливую акцию протеста, с помощью которой заявили Майку Помпео, что выборы 31 октября в Грузии были сфальсифицированы.

Оппозиция выражает недоверие результатам парламентских выборов, отказывается входить в новый Парламент и требует назначения новых выборов, а также отставки председателя ЦИК Тамар Жвания и освобождения «политзаключенных».

Чтобы разрядить существующий политический кризис, между правящей командой и оппозицией при посредничестве послов США и ЕС в Грузии начался диалог. Они уже провели две встречи 12 и 14 ноября. Планируется еще один раунд переговоров.

Следует отметить, что после отъезда Помпео из Тбилиси Госдепартамент США опубликовал подробности брифинга, проведенного в Тбилиси 18 ноября, согласно которым, высокопоставленный представитель США, предположительно, посол Дегнан, отметила, что США призывают оппозицию за изменения бороться в следующем Парламенте.

