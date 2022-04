Общественные настроения в отношении России, Украины и внешней политики Грузии

Согласно опубликованным 27 апреля результатам опроса общественного мнения, который был проведен по заказу Международного республиканского института (МРИ), 61% респондентов считают, что Грузия движется в неправильном направлении, а 31% — в правильном. В июне 2021 года эти цифры составляли 62% и 26%, соответственно.

Результаты опроса общественного мнения отражают отношение граждан к актуальным вопросам, касающимся их семей и страны, включая пандемию Ковид-19, местные выборы 2021 года, политические партии, государственные институты и др.

Ниже представлены взгляды респондентов на внешнюю политику страны, отношения с Россией и реакцию Грузии на вторжение России в Украину.

Опрос по заказу Международного республиканского института был проведен 4-24 марта 2022 года компанией Балтийские исследования/Геллап (The Gallup) и в рамках опроса в масштабах Грузии (за исключением оккупированных территорий) были опрошены 1 486 имеющих право голоса избирателей соответствующих возрастов. По словам авторов исследования, средняя погрешность результатов составляет +/- 2,5%.

Друзья и угрозы

Согласно опросу, самым важным политическим партнером Грузии 54% опрошенных называют ЕС, 53% — США, 45% — Украину, по 20% — Турцию и Азербайджан, 7% — Армению, по 4% — Россию и Китай (респонденты могли выбирать несколько ответов).

90% респондентов считают, что наибольшую политическую угрозу для Грузии представляет Россия, 8% называют Турцию и 5% — США.

45% респондентов говорят, что самым важным экономическим партнером для Грузии является Евросоюз, за ​​ним следуют США с 42%; Турция и Украина – по 32%; Азербайджан — 24%; Китай — 14%; Россия — 11%.

83% назвали Россию самой большой экономической угрозой для Грузии.

Отношения с Россией

На вопрос — поддерживают или выступают против дальнейшего диалога с Россией? — полностью поддерживают 34% респондентов (в июне 2021 года этот показатель составлял 56%), а в той или иной степени поддерживают — 28% (в июне 2021 года — 22%).

Увеличилось число противников дальнейшего диалога с Россией. 25% сказали, что они полностью против, а 11% сказали, что против в определенной степени (в июне 2021 года эти цифры были 11% и 9%, соответственно).

Увеличилось число тех, кто считает, что власти Грузинской мечты хорошо справляются с отношениями с Россией. Уровень одобрения достиг самого высокого уровня с апреля 2018 года.

11% и 36% положительно или в определенной степени положительно оценивают отношения властей Грузинской мечты с Россией (июнь 2021 г. — 2% и 21%, соответственно). В определенной степени негативно оценивают эти отношения 26% респондентов, очень негативно — 20% (июнь 2021 г. — 28% и 42%, соответственно).

Кроме того, учитывая нынешние отношения Грузии и России, 42% респондентов чувствуют себя скорее уязвимыми, чем защищенными. 24% чувствуют себя очень уязвимыми. Это самый высокий показатель уязвимости с марта 2016 года.

Лишь 4% чувствуют себя в безопасности, а 27% — скорее защищены, чем нет — это самые низкие показатели со времен мартовского опроса 2016 года.

При этом 77% респондентов говорят, что агрессия России против страны продолжается, 17% считают, что она закончилась, хотя, вероятно, что вновь возобновится.

Украина

83% респондентов заявили, что им известно о реакции правительства Грузии на вторжение России в Украину.

28% из них считают реакцию правительства на поддержку Украины достаточной, 25% в определенной степени достаточной.

В свою очередь, 18% назвали действия правительства в определенной степени недостаточными, а 26% — полностью недостаточными.

Внешнеполитический курс

Что касается внешней политики, 44% респондентов заявили, что курс Грузии должен быть направлен только в сторону ЕС и Запада. 38% сказали, что он должна быть прозападной, но Грузия также должна поддерживать отношения с Россией.

Для сравнения, во время опроса в июне 2021 года эти показатели составляли 32% и 52%, соответственно.

Кроме того, 6% респондентов заявили, что курс Грузии должен быть пророссийским, хотя отношения с ЕС и Западом следует сохранить. 1% поддерживают только пророссийский внешнеполитический курс.

Согласно опросу, 74% респондентов полностью поддерживают вступление Грузии в ЕС, а 14% — частично. 10% категорически или в определенной степени против интеграции Грузии в ЕС.

На вопрос: когда Грузия вступит в Евросоюз? — большинство опрошенных — 43% сказали, что не знают/отказались отвечать. 24% сказали, что после 2025 года и 11% сказали, что никогда. 7% респондентов считают, что Грузия вступит в ЕС в 2023 году или ранее, 8% — в 2024 году и 7% — в 2025 году.

Что касается НАТО, 60% полностью и 15% в определенной степени поддерживают вступление в альянс. 8% в определенной степени, а 12% резко выступают против интеграции Грузии в НАТО.

43% опрошенных не знают или отказываются отвечать на вопрос, когда Грузия вступит в НАТО. 22% сказали, что этого никогда не произойдет, а 22% ответили, что после 2025 года.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)