Опрос МРИ: Украинцы называют Грузию среди основных сторонников

Согласно результатам нового опроса общественного мнения, которые были опубликованы Международным республиканским институтом (МРИ) США, украинские респонденты назвали Грузию среди основных стран/организаций, которые оказали наибольшую поддержку Украине в контексте военной агрессии России.

В этом отношении Грузия занимает четвертое место с 17%, и ее опережают Польша (67%), Великобритания (56%) и США (54%). Респондентам была предоставлена ​​возможность ответить на три вопроса.

За Грузией следуют Канада с 8%, Румыния и Франция с 7% каждая, Литва с 4% и НАТО с 3%.

Что касается возрастных групп, Грузию среди тех, кто больше всего поддерживает Украину, назвали 20% молодых украинцев из возрастной группы 18-35 лет; также 20% из возрастной группы 36-50 лет и 13% из возрастной группы старше 51 года.

На вопрос, как изменилось их отношение к Грузии после 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное наступление против Украины, 10% респондентов ответили, что значительно улучшилось; 19% сказали, что улучшилось в определенной степени, а 40% сказали, что осталось прежним.

В то же время 15% опрошенных заявили, что их отношение к Грузии несколько ухудшилось, а 6% — сильно ухудшилось. 9% отказались отвечать.

Опрос был проведен по заказу Исследовательского центра Международного республиканского института (МРИ) социологической группой «Рейтинг». Полевая работа проводилась с 30 марта по 2 апреля методом телефонных интервью по принципу случайной выборки номеров мобильных телефонов. Во время опроса был опрошен 2 001 украинец в возрасте от 18 лет и старше.

Опрос проводился по всей Украине, кроме оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей. Среди респондентов нет украинцев, которые в данный момент не находятся в Украине. Погрешность исследования не превышает 2 процентных пункта. Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию.

