Фото: Kon Karampelas / Unsplash
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Facebook удалил сети, связанные с Альянсом патриотов и Альт-инфо

06/11/2020 - 18:34
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В докладе гиганта социальных сетей Facebook, который был опубликован 5 ноября, говорится, что в октябре платформа удалила две грузинские сети, одна из которых была связана с политическими партиями — Альянсом патриотов и Грузинским выбором, а другая — с онлайн-изданием Альт-инфо. Всего с платформы было удалено связанные с ними 104 аккаунта Facebook, 63 страницы, 6 групп, 8 мероприятий и 40 аккаунтов Instagram.

Согласно документу, 54 из этих аккаунтов, 14 страниц, 2 группы и 21 аккаунт в Instagram входили в сеть, связанную с «Альянсом патриотов» и «Грузинским выбором», которые «находились пока еще на ранних стадиях привлечения аудитории».

«Сеть публиковала новости и материалы о текущих политических события в Грузии в основном на грузинском языке, включая комментарии о парламентских выборах 2020 года, отношениях России и Грузии, а также комментарии в поддержку Альянса патриотов и Грузинской мечты, критику оппонентов и отношений между НАТО и Грузией», — говорится в докладе.

Что касается второй сети, которая, согласно документу, была связана с онлайн-изданием Альт-Инфо, она включала в себя 50 аккаунтов Facebook, 49 страниц, четыре группы, восемь мероприятий и 19 аккаунтов в Instagram. Согласно докладу, сеть использовала фейковые аккаунты, чтобы получить больше популярности для материалов Альт-Инфо. Согласно документу, издание Альт-Инфо также было удалено из Facebook.

Согласно заявлению Facebook, сеть публиковала в основном новости и материалы о текущих событиях в Грузии, а о политике ЕС и России, парламентских выборах 31 октября, о политиках и других местных СМИ, а также критиковала либеральных политиков, иммигрантов, представителей меньшинств и ЛГБТ-сообщество. «Такие действия включали использование языка ненависти и публикацию такой информации, которая была оценена местными группами по установлению фактов, как ложные», — говорится в докладе.

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06/11/2020 - 18:34
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