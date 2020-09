Facebook запустит программу проверки фактов в Грузии

По сообщению гиганта социальных сетей Facebook от 17 сентября, на следующей неделе компания запустит программу проверки фактов в Грузии.

Программа будет запущена в партнерстве Facebook c проектами грузинских НПО «Ассоциация реформ Грузии» (GRASS) и «Фонда развития медиа» — Factcfeck.ge и «Детектор мифов». Цель программы будет заключаться в выявлении ложных новостей и дезинформации, распространяемых на платформе Facebook.

«Информация, которую портал по проверке фактов посчитает ложной, будет размещена Facebook в нижней части информационного поля», — заявляют в Facebook, добавив, что «это значительно сократит распространение ложной информации, а также сократит количество пользователей, которым может быть предоставлена дезинформация».

В то же время, по заявлению гиганта соцсетей, «страницы и аккаунты, которые периодически пытаются делиться ложной информацией, будут автоматически ограничены в монетизации и возможности размещать рекламу».

Согласно тому же заявлению, Facebook «наглядно пометит» посты, оцененные порталом по установлению фактов, как ложная информация, что позволит пользователям выбирать, «является ли правдой пост, который они видят или которым хотят поделиться».

Facebook на своей платформе в 2016 году запустил Программу оценки достоверности материалов в сотрудничестве с Международной сетью по проверке фактов.

