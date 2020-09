Facebook удалила российскую сеть, нацеленную на Грузию

Социальная сеть Facebook объявила об удалении на своей платформе сети, связанной с вооруженными силами России, которая объединяла 214 пользователей Facebook, 35 страниц, 18 групп и 34 аккаунта в Instagram. Сеть была вовлечена в «скоординированное неаутентичное поведение» и, наряду с другими странами была нацелена и на Грузию.

В опубликованном 24 сентября заявлении Facebook говорится, что мишенями сети в основном были Сирия и Украина, а также в определенной степени Турция, Япония, Армения, Грузия, Беларусь и Молдова. «Ее деятельность также в малых дозах касалась Соединенного Королевства и Соединенных Штатов», — говорится в заявлении.

Отметив, что «вовлеченные в кампанию люди писали на многих языках, включая английский, украинский, русский и арабский, поскольку их деятельность была посвящена аудитории, общающейся на указанных языках», Facebook заявил, что они часто публиковали информацию о таких событиях, как сирийская война, внутренняя политика Турции, геополитические вопросы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, НАТО, война на Украине, а также политика в странах Балтии, Грузии, Армении, Украине, России, Беларуси и США».

По информации Facebook, хотя эти лица и пытались скрыть свои личности и координацию действий, расследование связало все эти группы с вооруженными силами России, включая службы военной разведки.

