Власти Грузии потратили больше всего денег на социальную и политическую рекламу на платформах Мета

Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED – Справедливые выборы) опубликовало отчет о тенденциях размещения политической рекламы на платформах компании Мета, включая Facebook и Instagram, согласно которому в период с 1 октября по 29 декабря 2023 года 56,7% от общей суммы, потраченной на рекламу социально-политических вопросов на платформах Facebook и Instagram приходятся на 15 станиц, из которых первые пять страниц принадлежат Аппарату государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства, «Грузинской мечте», бывшему премьер-министру и нынешнему председателю правящей партии Ираклию Гарибашвили, лидеру партии «Стратегия Агмашенебели» Георгию Вашадзе и телекомпании «Имеди».

Страницы, которые потратили больше всего денег на рекламу

На основании данных из рекламной библиотеки компании «Мета», организация «Справедливые выборы» заявляет, что на ее платформах Facebook и Instagram для находящихся в Грузии пользователей социальную/политическую рекламу разместили 846 страниц, на 288 больше, чем в предыдущем квартале (июль-сентябрь 2023 г.). В библиотеке рекламы за данный период можно найти 8 139 рекламных объявлений, размещенных на этих страницах, что на 2 927 больше, чем количество объявлений, размещенных в предыдущем квартале. Общая стоимость опубликованной рекламы составляет 279 441 доллар, что на 113 606 долларов больше, чем в предыдущем квартале.

По информации «Справедливых выборов», Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства разместил в социальных сетях рекламу стоимостью в 16 раз больше, чем в предыдущем квартале. «Наряду с постами, описывающими деятельность ведомства, важное место на странице отведено кампании «Нас объединяет грузинский язык». Данная кампания была направлена ​​на содействие изучению государственного языка среди негрузиноязычного населения и повышение осведомленности о возможностях, доступных в этом отношении. Часть рекламы была опубликована на языках этнических меньшинств, а целевой аудиторией были молодые пользователи «Мета» из регионов компактного проживания соответствующей этнической группы», — поясняют в организации.

По сравнению с предыдущим кварталом увеличились и расходы на рекламу официальной страницы партии «Грузинская мечта». Большая часть рекламы на странице правящей партии в Facebook была посвящена заявлениям, брифингам, визитам и встречам Ираклия Кобахидзе.

Что касается официальной страницы Ираклия Гарибашвили в Facebook, на ней в основном спонсировались прямые видеотрансляции, которые были связаны с двусторонними встречами, заседаниями правительства, брифингами, выступлениями на конференциях и участием в панельных дискуссиях во время пребывания на посту премьер-министра. В виде рекламы были также размещены видеотрансляции, запечатлевшие отражавшие подобные события, продолжительность которых превышала один час и были связаны с открытием Тбилисского форума Шелкового пути 26 октября прошлого года, а также с торжественным мероприятием, посвященным получению статуса кандидата в члены ЕС 15 декабря. Среди рекламы, размещенной в виде фотографий, были фотографии, опубликованные в Instagram-аккаунте Гарибашвили, и поздравительные открытки в связи с религиозными праздниками в Facebook.

По сравнению с предыдущим кварталом расходы на рекламу официальной страницы лидера партии «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе увеличились в 2,5 раза. Большая часть рекламы, размещенной на странице Вашадзе в Facebook, была посвящена сообщениям о встречах, проводимых политиком в регионах. Также спонсировались видеофрагменты его парламентских выступлений и выступлений в телепередачах.

Страницы, на которых было размещено больше всего политической и социальной рекламы

За период мониторинга на Facebook-странице основанного Вато Шакаришвили движения «Грузия прежде всего» — Georgia First NEWS — было опубликовано больше всего политической и социальной рекламы. Рекламируемые материалы в основном содержали антизападные, косвенно пророссийские, антиукраинские, антилиберальные и гомофобные нарративы. Далее следуют проправительственная телекомпания ПосТВ, «Мауцкебели», «Табула» и правящая партия «Грузинская мечта».

Социально-политическая реклама на платформах Мета по категориям рекламодателей

Среди официальных лиц наибольшая сумма денег за политическую рекламу в «Мета» в Грузии была потрачена на страницах политических партий, правительства и министерств Грузии, других государственных ведомств, а также СМИ. Основная часть рекламы неофициальных/анонимных субъектов включала кампанию в поддержку правящей партии и дискредитацию оппозиции. По сравнению с предыдущим кварталом расходы на рекламу анонимных поддерживающих страниц выросли в десять раз.

Политические партии

За отчетный период на страницах политических партий и их представителей была размещена реклама на сумму не менее 91 063 и не более 94 528 долларов США. Среди них правящая партия – «Грузинская мечта» и ее представители потратили на рекламу больше денег (от 49 743 до 50 832 долларов США), чем все остальные партии и их представители вместе взятые (от 41 320 до 43 696 долларов США). Что касается оппозиции, по сравнению с предыдущим кварталом расходы «Стратегия Агмашенебели» и «Лело» выросли вдвое.

СМИ

Что касается СМИ, по данным организации, за период мониторинга проверено 1 884 рекламных объявления, размещенных на страницах 133 СМИ, стоимость которых составляет от 30 330 до 42 111 долларов США. Из них от 30 253 до 34 411 долларов США было потрачено на рекламу 56 грузинских СМИ. Пользователи Facebook и Instagram из Грузии также были одной из целей 74 рекламных объявлений на страницах 19 китайских государственных СМИ. Однако сумма, потраченная на них, не превысила 1 900 долларов США.

Больше всего за рекламу в «Мета» среди грузинских СМИ заплатили телекомпании «Имеди» и ПосТВ. Сумма, потраченная этими двумя телеканалами, превышает общую стоимость рекламы в Facebook и Instagram всех других грузинских СМИ. Кроме того, по сравнению с периодом июль-сентябрь, они существенно увеличили расходы на рекламу. В октябре-декабре значительный рост рекламных расходов на платформах Мета также наблюдался в случае «Мауцкебели» и «Мтавари архи». «Формула», «Табула» и «Pia.ge» существенно сократили расходы на рекламу.

Согласно региональному распределению рекламных расходов, более половины расходов приходится на Тбилиси. За ним последуют регионы Имерети и Аджария.

Ответ аппарата государственного министра

Аппарат государственного министра обвинил некоторые СМИ в манипуляциях на основании отчета «Справедливых выборов» и заявил, что за отчетный период на «Мета» было потрачено всего 736 долларов США на информирование общественности о деятельности госминистра и аппарата.

По информации Аппарата госминистра, остальные расходы на рекламу в «Мета», а именно 28 128 долларов США, были предназначены для кампании «Грузинский язык нас объединяет», которая служит популяризации грузинского языка и которая проводилась на трех языках – грузинском, армянском и азербайджанском.

