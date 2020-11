НДИ США опубликовал доклад о парламентских выборах в Грузии 31 октября

Согласно докладу Национально-демократического института (НДИ) США, который был опубликован 2 ноября, предполагаемые неточности в итоговых протоколах, широко распространенные сообщения о запугивании на избирательных участках и за их пределами, задержка с публикацией результатов выборов и злоупотребление властью в преддверии выборов, прошедших 31 октября, навели тень на прогресс, достигнутый в улучшении законодательства и административных процедур.

Согласно докладу, заслуживающие доверия группы наблюдателей отметили случаи физического противостояния за пределами избирательных участков, создания препятствий журналистам и наблюдателям, предполагаемый подкуп избирателей и фальсификацию результатов голосования, а также присутствие координаторов партий и активистов на избирательных участках.

Согласно тому же документу, представители власти и избирательных комиссий должны будут предпринять «особые шаги» для решения существующих опасений и обеспечения доверия общественности к избирательному процессу и окончательным результатам.

«Без четкого улучшения избирательного процесса доверие общества к демократическим институтам будет продолжать падать», — сказал Дерек Митчелл, президент НДИ США. «Сейчас необходима политическая воля для того, чтобы справедливость процесса превалировала над партийными интересами», — добавил он.

НДИ также сообщил, что, хотя законодательная база обеспечивает прочную основу для проведения выборов, оппозиционные партии и НПО выразили претензии в связи с предвзятостью избирательных комиссий по политическому признаку и выразили недоверие к процессу обжалования.

НДИ отметил, что поляризованное освещение новостей, связанных с выборами, и ограниченное участие в теледебатах, а также опасения по поводу финансирования кампании по-прежнему остаются серьезными проблемами.

