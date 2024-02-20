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Источник: Парламент Грузии
Новости

НДИ США начинает предвыборную оценочную миссию в Грузии

Civil.ge Send an email 20/02/2024 - 17:36
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Национально-демократический институт (НДИ) США запускает в Грузии предвыборную оценочную миссию, в рамках которой делегация НДИ проведет встречи на высоком уровне для оценки избирательной среды в стране перед октябрьскими парламентскими выборами. Первая встреча делегации состоялась с председателем Парламента Шалвой Папуашвили.

На встрече, где вместе с Папуашвили присутствовали председатель парламентского Комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе и председатель парламентского Комитета по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе, стороны обсудили предвыборную среду, избирательное законодательство, оценки и ожидания партии «Грузинская мечта» относительно выборов, а также предвыборные планы партии.

19-23 февраля делегация НДИ встретится с представителями правительства, политических партий, гражданского сектора, СМИ и дипломатического корпуса. После завершения оценки делегация опубликует свои выводы и рекомендации. Наблюдательная миссия включает, кроме того, визит второй предвыборной делегации, работу группы долгосрочных наблюдателей и наблюдательной делегации в день выборов.

Материал будет обновляться…

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Civil.ge Send an email 20/02/2024 - 17:36
5 1 minute read

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