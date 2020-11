Международные отклики на парламентские выборы в Грузии 31 октября

В парламентских выборах 31 октября приняли участие почти 2 миллиона граждан Грузии.

Уже подсчитаны результаты 3 847 участков. По предварительным результатам, Грузинская мечта получила 48,15% (926 959 голосов), а Единое национальное движение — 27,14% (522 463 голоса). Затем следуют Европейская Грузия — 3,78% (72 752 голоса); Лело за Грузию — 3,15% (60 691 голос); Стратегия Агмашенебели — 3,15% (60 592 голоса); Альянс патриотов — 3,14% (60 493 голоса); Гирчи — 2,89% (55 600 голосов); Граждане Элисашвили — 1,33% (25 534 голоса); Лейбористская партия — 1% (19 281 голос). Грузинская мечта побеждает в 14 из 30 мажоритарных округов, а вторые туры пройдут в 16 округах. Оппозиционные партии не признают результаты выборов и планируют начать широкомасштабные акции протеста.

Международные наблюдатели подвергли критике определенные элементы избирательного процесса, но весь процесс не ставят под сомнение.

Ниже приведены отклики международных партнеров на прошедшие в Грузии парламентские выборы.

Посольство США в Тбилиси

Посольство США в Тбилиси заявило, что «запугивание, подкуп избирателей, нарушение тайны голосования, размытое разделение партийной и официальной деятельности и насилие в отношении наблюдателей за выборами и журналистов – несмотря на то, что всего этого недостаточно для признания выборов нелегитимными, продолжают наносить ущерб избирательному процессу Грузии и это недопустимо».

Посольство попросило граждан Грузии проявить терпение, чтобы процесс мог протекать спокойно, мирно и с уважением.

Служба внешних связей ЕС

Служба внешних связей ЕС заявила, что «ЕС продолжит внимательно следить за развитием событий до конца избирательного периода, особенно в день второго тура».

Основываясь на предварительных выводах международных наблюдателей, ЕС заявляет, что «выборы прошли в конкурентной среде и в целом основные свободы были соблюдены». «По-прежнему важно обеспечивать самые высокие демократические стандарты на протяжении всего избирательного процесса, включая второй тур мажоритарных выборов, а также справедливое, прозрачное и тщательное рассмотрение всех жалоб и апелляций».

Соединенное Королевство, министр Венди Мортон

Государственный секретарь Великобритании по вопросам европейского соседства и США Венди Мортон заявила, что Великобритания согласна с предварительными выводами международных наблюдателей о том, что выборы были конкурентными, а соблюдение свобод было обеспечено, несмотря на обвинения в давлении на избирателей. «Теперь мы призываем к тому, чтобы второй тур голосования был проведен справедливо и законно, в соответствии с глобальными устремлениями Грузии», — добавил он.

Министерство иностранных дел Литвы

Министерство иностранных дел Литвы выступило с заявлением, в котором говорится, что выборы 31 октября были «конкурентными, уважение основных свобод соблюдалось, а демократические стандарты были учтены несмотря на то, что имели место определенные нарушения и инциденты, к расследованию которых мы призываем». МИД Литвы призвал грузинские политические партии и ЦИК Грузии учесть замечания международных наблюдателей во втором туре и убедиться, что «выборы и их будущие результаты больше не вызовут сомнений».

Министерство иностранных дел Турции

МИД Турции выступил с коротким заявлением, в котором выразил надежду на то, что парламентские выборы в Грузии принесут стране успех. «Мы рады, что выборы прошли в мирной и спокойной обстановке по всей стране», — сказали в министерстве.

Ведущие депутаты Европарламента призывают к спокойствию в Грузии

Ведущие депутаты Европарламента, работающие по вопросам отношений между ЕС и Грузией, в том числе председатель комитета по иностранным делам Европейского парламента Дэвид Макаллистер, депутат Европарламента от Эстонии, глава Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия Марина Кальюранд, эстонский депутат Свен Миксер и немецкий депутат Виола фон Крамон-Таубадель опубликовали заявление в связи с парламентскими выборами, прошедшими в Грузии 31 октября, в котором акцентировали внимание на необходимости сохранения спокойствия перед вторым туром.

«Эти выборы считаются конкурентными, и свободы в целом были соблюдены, хотя имели место плачевные инциденты, которые были связаны с давлением избирателей и стиранием грани между правящей партией и государством во время кампании и в день выборов. Кандидаты могли свободно проводить кампанию, что дало избирателям возможность сделать выбор между разными партиями. Уровень интереса и вовлеченности гражданского общества также является положительной чертой этих выборов. Вопрос финансирования кампании необходимо решать в соответствии с рекомендациями БДИПЧ/ОБСЕ», — заявили депутаты Европарламента.

«Мы приветствуем, что был найден прагматичный выход, чтобы находящиеся в карантине и самоизоляции граждане голосовали на специальных участках, что было справедливым компромиссом между требованиями демократии и здравоохранения», — добавили депутаты Европарламента и добавили: «Мы сожалеем, что граждане оккупированных регионов в очередной раз были лишены права голосования».

«Сегодня, после первого тура и перед вторым, мы призываем вас к спокойствию. Все жалобы, которые будут подробно обоснованы и подкреплены доказательствами, должны рассматриваться справедливо, прозрачно и тщательно», — добавили они.

Партия Европейских социалистов

Партия Европейских социалистов, в которой Грузинская мечта представлена со статусом наблюдателя, выступила с заявлением, в котором говорится, что «высокая явка на выборы является свидетельством роста демократии». Партия разделяет предварительные выводы международных наблюдателей по выборам 31 октября, согласно которым выборы были конкурентными и основные свободы были соблюдены.

«В такое трудное время в Грузии прошли очень конкурентные выборы. Итоги выборов показали, что грузинский народ решил продолжить евроатлантический курс. Внесенные до выборов поправки в избирательное законодательство сделали избирательный процесс более инклюзивным и прозрачным. Мы надеемся, что Грузия продолжит этот курс и после второго тура», — сказал председатель партии Сергей Станишев.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель

В отдельном комментарии депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что, хотя выборы были конкурентными и в целом свободными, «очень жаль, что на избирателей оказывалось давление». Она также добавила, что «неравный доступ к административным и, в частности, финансовым ресурсам подрывает демократию».

Продолжение следует…

