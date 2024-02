НДИ завершил свою первую предвыборную оценочную миссию

Международная наблюдательная делегация Национально-демократического института (НДИ) США, посетившая Грузию 19-25 февраля в преддверии парламентских выборов, запланированных на октябрь 2024 года, 25 февраля опубликовала оценочный доклад.

По заявлению NDI, целью делегации была «беспристрастная и точная оценка к парламентским выборам общей политической обстановки в стране, обзор текущих предвыборных процессов, а также выработка рекомендаций по содействию более инклюзивных, прозрачных и подотчетных избирательных процессов». По заявлению организации, несмотря на эти положительные аспекты, остаются определенные вызовы, «игнорирование которых может поставить под угрозу доверие к избирательным процессам».

В организации подчеркнули важность выполнения девяти условий, определенных Еврокомиссией для предоставления Грузии статуса страны-кандидата в члены ЕС и начала переговоров о вступлении. В этом контексте НДИ отметил, что выборы в Грузии «будут объектом особого внимания» со стороны стран-членов ЕС, а также США и других стран.

Положительные тенденции

Среди положительных тенденций НДИ назвал «непоколебимую поддержку населением демократии, прав человека и верховенства закона; положительное отношение населения к полиции и существенное снижение уровня мелкой коррупции в восприятии населения; обновление практики опубликования постановлений правительства для повышения прозрачности; внедрение инноваций для улучшения процессов в день выборов.

В частности, НДИ подчеркнул позитивные шаги, предпринятые Центральной избирательной комиссией (ЦИК), включая использование технологий в день выборов для повышения эффективности и взаимодействия с заинтересованными сторонами для максимального увеличения количества зарегистрированных избирателей на каждом участке.

НДИ приветствовал намерение всех политических партий проводить кампании, ориентированные на конкретные проблемы. Он также приветствовал присутствие гражданского общества и СМИ, представляющих широкий спектр мнений.

Вызовы

НДИ также обратил внимание на вызовы, и в том числе назвал «поляризацию, словесные нападки на гражданское общество (включая наблюдательные организации), подозрения в злоупотреблении административным ресурсом для политической выгоды и вопросы, связанные с внедрением новых избирательных технологий».

По заявлению организации, «существует распространенное мнение, что политические партии и их сторонники характеризуются поляризацией по конкретным политическим персоналиям, в результате чего принятие новых политических альтернатив очень низкое». НДИ отметил, что «существует необходимость в самоанализе политических игроков и формировании видения будущего. Следует отметить, что вместо обсуждения важных для граждан проблем внимание политических партий сосредотачивается на прошлых ошибках оппонентов».

Организация также отметила, что словесные нападки на гражданское общество, в том числе на беспристрастные гражданские наблюдательные организации, «вызывают особую тревогу». «Гендерно-мотивированные нападки на женщин-политиков и гражданских лидеров также вызывают беспокойство. Это чрезвычайно вредно и препятствует участию женщин в политической и общественной жизни, что наносит ущерб репрезентативности демократии». Организация также отметила необходимость лучшего информирования групп меньшинств по всем вопросам, связанным с выборами.

НДИ выявил потенциальные риски, включая опасения, что власти могут использовать административный ресурс в избирательных целях. Он подчеркнул, что это ожидание усугубляется отсутствием коммуникации и прозрачности вокруг обвинений, представленных в Прокуратуру Грузии в прошлом, а также двусмысленностью вокруг роли Службы государственной безопасности в выборах.

По заявлению организации, редакционная политика основных вещательных СМИ отражает партийные интересы, из-за чего пространство вещания для содержательных дискуссий между партиями ограничено. Она также отметила, что, несмотря на то, что ЦИК обладает технической компетентностью, доверие общества к ЦИК подорвано отсутствием консенсуса по ее составу и избранию членов комиссии. Население Грузии приветствует использование технологий в день выборов, но отсутствие информации о новых технологиях и опасения по поводу тайны голосования вызывают некоторые вопросы, говорится в докладе. Кроме того, 5-процентный избирательный барьер и запрет избирательных блоков «содержат риски снижения плюрализма и, как следствие, получение менее представительного Парламента».

Приоритетные действия

В целях улучшения избирательной среды делегация предлагает заинтересованным сторонам следующие приоритетные направления действий:

Чтобы бороться с политической поляризацией, все стороны, участвующие в избирательных процессах, должны признать, что сутью демократических выборов является уважение к представителям других взглядов. В то же время следует прекратить враждебную риторику в отношении наблюдательных организаций и попытки дискредитировать их деятельность;

Все стороны, участвующие в избирательных процессах, включая службы безопасности, должны осудить физическое насилие и словесные нападки с целью обеспечить свободное участие всех граждан в выборах;

Стороны, участвующие в избирательных процессах, должны публично признать, что гражданские наблюдательные организации играют важную роль в обеспечении надежности избирательных процессов, а подготовленные ими доклады служат повышению доверия к выборам;

Политические партии, представители властей и СМИ должны воздерживаться от использования или освещения языка ненависти в адрес журналистов и мало представленных групп, а также от мизогинических нападок на женщин-политиков и гражданских активистов;

Министерство внутренних дел должно обеспечить прозрачность своей деятельности в предвыборный период и в день выборов; Также в целях укрепления доверия к тайне голосования, ответить на сомнения вокруг деятельности министерства;

Общественный вещатель и частные СМИ должны включать в свои программы широкий спектр различных политических партий. Все политические партии соглашаются участвовать в программах СМИ, как единомышленников, так и имеющих иные позиции;

Центральной избирательной комиссии следует активизировать усилия по преодолению подозрений в тайне голосования; работать со всеми политическими партиями и гражданским обществом, чтобы путем информирования избирателей убедить население, включая мало представленные группы, в том, что тайна их голоса защищена;

Центральной избирательной комиссии следует рассмотреть возможность проведения испытаний избирательных технологий в национальном масштабе, которые будут проводиться в типичных условиях дня выборов, чтобы еще больше повысить доверие общественности;

Центральная избирательная комиссия должна обеспечить полное участие в выборах мало представленных групп, особенно этнических меньшинств и людей с ограниченными возможностями;

Центральная избирательная комиссия и Министерство иностранных дел должны провести более прозрачный процесс создания избирательных участков за рубежом и, где это возможно, обеспечить реализацию пассивного избирательного права граждан Грузии, проживающих за рубежом.

В ходе визита в Грузию члены предвыборной оценочной миссии НДИ встретились с официальными лицами Грузии, представителями ЦИК, лидерами правящей и оппозиционных партий, местным гражданским обществом, наблюдательными организациями, СМИ и представителями аккредитованных дипломатических миссий в Грузии.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)