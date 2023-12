Опрос NDI: недостаточность доверия к политическим партиям в преддверии выборов 2024 года

Национально-демократический институт (НДИ) США 11 декабря опубликовал результаты опроса общественного мнения, согласно которым, граждане Грузии единогласно поддерживают европейскую и евроатлантическую интеграцию страны, а бедность и проблемы, связанные с экономикой, являются основными факторами, вызывающими ощущение неуверенности. В то же время граждане, независимо от политических симпатий, обеспокоены негативными последствиями эмиграции.

Исследование для НДИ было проведено «CRRC-Georgia» при финансовой поддержке UK AID правительства Великобритании. Опрос проводился в период с 12 октября по 4 ноября 2023 года на всей территории Грузии (за исключением оккупированных территорий). Опрос включает в себя в общей сложности 2 068 завершенных интервью. Средняя погрешность опроса составляет +/- 2,2%.

Недостаточность доверия к политическим партиям и институтам

По результатам опроса, 54% респондентов оценивают деятельность правительства положительно, что на 11 процентных пунктов, чем в предыдущем опросе.

37% респондентов оценивают деятельность премьер-министра как «среднюю», а 29% респондентов оценивают ее как «хорошую». При этом 41% оценивают работу президента как «среднюю» и только 16% – как «хорошую». При этом 44% респондентов оценивают деятельность Парламента как «среднюю», а 13% – как «хорошую».

62% респондентов считают, что ни одна из политических партий в Грузии не представляет их интересы, а 53% считают, что депутаты не учитывают мнение таких же людей, как они.

По информации НДИ, 42% граждан Грузии «политически не определились». НДИ отмечает, что большинство не знает и не говорит, какая партия им ближе всего: «Индивидуальные показатели поддержки партии настолько низки, что их нельзя использовать для прогнозирования результатов выборов».

На просьбу оценить партии по отдельности 19% назвали правящую партию «Грузинская мечта» как партию, наиболее близкую к их взглядам. При этом только 4% назвали Единое национальное движение, а 12% назвали другие более мелкие оппозиционные партии. Стоит отметить, что этнические меньшинства и молодежь чаще говорят, что ни одна партия не близка их взглядам.

Поддержка интеграции в ЕС

Согласно опросу, 37% респондентов считают, что внешняя политика Грузии должна быть только прозападной, а 36% считают, что она должна быть прозападной, хотя страна должна поддерживать хорошие отношения с Россией.

Для большинства грузин (79%) вступление в ЕС по-прежнему остается основным выбором. На вопрос, делает ли правительство все, чтобы добиться членства в ЕС, 36% ответили, что оно делает недостаточно, 29% сказали, что оно делает все, что может, а 16% считают, что правительство ничего не делает для достижения этой цели.

Поддержка НАТО несколько снизилась, 67% по-прежнему поддерживают цель Грузии по вступлению в НАТО; В марте этот показатель составлял 73%.

NDI отмечает, что каждый второй грузин говорит, что вступление в ЕС и НАТО лучше всего для национальной безопасности Грузии. На вопрос, с какими странами и объединениями Грузии следует иметь самое тесное политическое сотрудничество, 60% называют Евросоюз, 38% США, 20% Россию и 17% НАТО.

Большинство респондентов считают, что Евросоюз и США должны быть ближайшими экономическими союзниками Грузии. 59% назвали Евросоюз, 34% – США, 25% – Россию и 18% – Турцию.

Среди основных угроз национальной безопасности Грузии большинство называет военную агрессию России (27%), 13% – оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии и 11% – российскую пропаганду.

Чувство безопасности и состояние демократии в Грузии

Когда респондентов спросили их мнение о том, в каком направлении движется Грузия, 33% ответили, что Грузия движется в правильном направлении, а 37% не согласились и сказали, что страна движется в неправильном направлении. 45% с оптимизмом смотрят на будущее Грузии.

46% респондентов считают Грузию демократической страной; По сравнению с 2022 годом этот показатель увеличился на 16%. 69% считают, что жизнь в Грузии безопасна. Основными причинами незащищенности являются бедность (40%), безработица (30%), инфляция (28%) и преступность (26%).

Вопросы национального и местного значения

Согласно исследованию, рост цен, рабочих мест и бедности остаются главными национальными проблемами. На вопрос о самой важной национальной проблеме, с которой сталкиваются респонденты и их семьи, 37% назвали инфляцию, 35% – рабочие места, 28% – бедность и 23% – территориальную целостность.

Согласно опросу, респонденты считают, что за последние 10 лет ситуация в Грузии улучшилась в сфере здравоохранения (45% говорят, что ситуация лучше), свободы слова (41%), прав женщин (39%) и образования (33%). В то же время ситуация ухудшилась с точки зрения бедности (49% считают, что ситуация хуже, чем раньше) и преступности (48%). Что касается территориальной целостности, 56% считают, что она осталась прежней, а 36% говорят, что она ухудшилась.

83% респондентов считают, что проблемы психического здоровья, такие как депрессия и тревога, являются проблемой в Грузии. Тем не менее, 86% респондентов заявили, что в прошлом году они даже не задумывались о том, чтобы обратиться за помощью к специалисту в области психического здоровья. Следует отметить, что 90% – абсолютное большинство – считают, что психиатрические услуги должны покрываться государственным страхованием.

На местном уровне основными инфраструктурными проблемами в городах и сельской местности были названы бездомные животные (22%), дороги (22%), чистые улицы (15%) и транспорт (14%). Между тем, загрязнение воздуха (42%) и безопасность пищевых продуктов (23%) возглавляют список экологических проблем.

Экономическая ситуация в Грузии, вопрос эмиграции

49% респондентов оценивают экономику как «среднюю». Самыми большими проблемами грузинской экономики являются безработица (58%), низкая заработная плата (48%), инфляция (43%) и бедность (23%).

Следует отметить, что по сравнению с четырьмя годами ранее респонденты говорят, что их семьи зарабатывают больше, но, несмотря на это, большинство имеют такие же или меньшие финансовые возможности по сравнению с годом ранее.

По данным опроса, у одного гражданина из десяти (12% респондентов) нет денег на еду, а каждый четвертый (28% респондентов) тратит деньги только на еду. Большинство (58%) сомневаются, что правительство сможет решить экономические проблемы.

Согласно исследованию, 80% респондентов считают, что эмиграция оказывает негативное влияние на Грузию. 62% говорят, что лично знают кого-то, кто эмигрировал за последние 12 месяцев. Среди причин эмиграции 65% называют низкую заработную плату в Грузии, 56% – отсутствие работы, 28% – высокие цены и стоимость жизни, 24% – низкое качество жизни.

