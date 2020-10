Патриархия ГПЦ комментирует расследование о передаче территории Азербайджану

Руководитель Отдела по связям с общественностью Патриархии Грузинской Православной Церкви, протоиерей Андриа Джагмаидзе прокомментировал начатое прокуратурой расследование по вопросу о согласовании «в ущерб интересов страны» части границы членами Государственной комиссии по демаркации грузино-азербайджанской границы, и заявил, что работа предыдущей демаркационной комиссии была «неэффективной» и вызвала «сильные подозрения».

Протоиерей Джагмаидзе отметил, что предыдущая комиссия «разрешила все спорные вопросы (относительно границы) в ущерб Грузии».

Говоря о работе обновленной комиссии, он выразил надежду, что «исходя из принципиального подхода, который мы видим, будут достигнуты какие-то результаты».

«Позиция Церкви (ГПЦ) однозначна, это наши исконные святыни, более того, все церкви и монастыри на территории Грузии принадлежат Патриархии, и в данном случае, когда речь идет о монастырском комплексе Давид-Гареджи, в то же время мы говорим об имуществе Патриархии», — добавил протоиерей.

Как сообщила прокуратура 29 сентября, расследование было начато на основании информации, предоставленной ведомству Министерством обороны Грузии 17 августа 2020 года, согласно которой, определенные участки грузино-азербайджанской границы были «неправомерно согласованы в ущерб территориальным интересам страны».

Две трети границы между Грузией и Азербайджаном согласованы, а остальная часть границы, где находится средневековый монастырский комплекс Давид-Гареджи, по-прежнему остается несогласованной. Отсутствие договоренности о границе между странами на этом участке оказалось в центре общественного внимания в апреле 2019 года после того, как азербайджанские пограничники перекрыли подъездную дорогу к части монастыря.

После встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Тбилиси 24 сентября министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси передал Баку дополнительные документы по участку комплекса Давид-Гареджи, добавив: «Новые обстоятельства могут дать начало некоторым новым направлениям в процессе, в том числе, я не исключаю, скажем, может вызвать необходимость пересмотра соглашения, достигнутого в 2006-2007 годах».

Комментируя этот вопрос, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили подверг критике начало расследования, назвав его «давно спланированной провокацией» правительства Грузинской мечты. По его словам, цель расследования заключается в том, чтобы обвинить его в передаче территорий Азербайджану в преддверии парламентских выборов 31 октября.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)