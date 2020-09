Политики и эксперты комментируют начало следствия по делу о передаче территории Азербайджану

Представители правящей Грузинской мечты и оппозиционных партий, а также эксперты, участвовавшие в процессе демаркации грузино-азербайджанской границы, откликнулись на заявление Прокуратуры Грузии от 29 сентября, согласно которому, начато расследование действий членов Государственной комиссии, которые работали по демаркации границы между двумя странами. По заявлению прокуратуры, расследование было начато на основании информации, предоставленной ведомству Министерством обороны 17 августа 2020 года, согласно которой, определенные участки грузино-азербайджанской границы были «неправомерно согласованы в ущерб территориальным интересам страны».

Ниже приведены заявления грузинских политиков и экспертов по вопросам демаркации от 30 сентября.

Грузинская мечта

Ираклий Сесиашвили — председатель парламентского Комитета по обороне и безопасности: «Все договоренности были заключены в ущерб интересам нашей страны, поэтому закономерно встал вопрос и у следственных органов возник вопрос, не было ли каких-то умышленных действий против интересов государства. Есть карта, подтверждающая интересы нашего государства, но эта карта не была найдена. В некоторых случаях эти карты потеряны, если не было желания, чтобы они были использованы — это тоже вызывает подозрения. У нас есть очень конструктивное сотрудничество с Азербайджаном. Цель не в том, чтобы мы отнимали территории друг у друга, а в том, чтобы справедливо определить, что было достигнуто в соглашении 1998 года».

Гия Вольский — первый вице-спикер Парламента: «Информация нам известна настолько, насколько она была озвучена Прокуратурой, и предварительные данные показывают, что переговоры не велись на высоком профессиональном уровне в целях защиты интересов государства. Но мое мнение, мнение моих оппонентов здесь ни при чем, даже предвыборные темы, естественно, это особый вопрос государственного значения, который необходимо обязательно расследовать».

Оппозиция

Михаил Саакашвили — бывший президент Грузии: «Это давно спланированная провокация. Они (ГМ) собираются сначала заставить говорить бывшего заместителя министра иностранных дел (Георгия) Манджгаладзе, который скажет, что получил какие-то инструкции от меня, или кого-то еще по отчуждению этих территорий. Потом они собираются вывести проживающих в Москве этнических азербайджанцев, которые скажут, что они заплатили деньги за приобретение этих земель, а потом на этом построят всю историю о том, что мы продали грузинскую землю. Правда совершенно противоположная — во время моего правления на каждой встрече мы поднимали вопрос об окончательной делимитации границы, и чтобы Давид- Гареджи был узаконен, как суверенная территория Грузии. Более того, мы добились серьезного прогресса с Азербайджаном в этом направлении, и главный факт остается фактом, что в наше время никто не осмелился не пускать грузин в Гареджи, а теперь, во время Иванишвили, грузинским паломникам, гражданам Грузии закрыли вход в важнейший памятник Грузии».

Давид Бакрадзе — Европейская Грузия: «То, что Грузинская мечта вспомнила об этом факте спустя 14 лет перед выборами, сам по себе свидетельствует о том, о каком типе расследования и каком факте идет речь. Это делается сегодня, когда Кавказ находится на грани взрыва, когда в Нагорном Карабахе идут практически полномасштабные боевые действия. Мы выдвигаем территориальную претензию Азербайджану сегодня, когда весь Кавказ уже находится на грани войны? Для того, чтобы перекрыть экономические проблемы, для того, чтобы бороться с оппозицией – сегодня мы идем таким путем, что в этой обострившейся обстановке открываем серию новых претензий к Азербайджану?».

Шалва Нателашвили — лидер Лейбористской партии: «Если власть Иванишвили знала, что 8, 10 или 15 лет назад кто-то произвел такое изменение на реальной государственной границе с помощью неправильных документов о делимитации, дело в связи с этим должно было быть возбуждено 8 лет назад. Если этого не произошло, выходит, что сама власть и Бидзина Иванишвили замешаны в этом тяжелейшем государственном преступлении. Реально, во время правления Иванишвили были отобраны части этого монастырского комплекса, к которым мы сегодня не имеем доступа».

Эксперты, работавшие по демаркации

Нино Каландадзе — заместитель министра иностранных дел в 2008-2012 годах: «Соглашения не существует, комиссия не завершила свою работу, границы не согласованы, этот 70-километровый участок до сих пор не согласован. Комиссии следует продолжить работу, поскольку это взаимно сенситивный вопрос. Во-первых, это касается государственных территорий, уступить которые не так-то просто ни одному государству, и Грузии следует продлить эти переговоры до тех пор, пока она не выторгует выгодную для себя с государственной точки зрения позицию. Во-вторых, это касается культурно-исторического участка, комплекса Давид-Гареджи, и нельзя допустить разделение комплекса Давид-Гареджи».

Иване Мелашвили — бывший член Комиссии по демаркации государственной границы: «Ничего не было передано никому. Никакого отчуждения какой-либо территории не было, тем более в пользу кого-то другого. Что касается этих карт, которые являются историческими картами, у всего есть свое имя. Есть правовой подход, который заключается в том, чем и можно пользоваться, и есть то, что невыгодно и нельзя делать этого. Представлен именно тот материал, комиссия работала именно над этим материалом, который является правильным с правовой точки зрения».

