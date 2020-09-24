Министр иностранных дел Азербайджана находится с визитом в Тбилиси

Новоназначенный министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посещает Тбилиси со своим первым официальным визитом 24 сентября. Он уже встретился с грузинским коллегой Давидом Залкалиани.

Как сообщает МИД Грузии, министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также вызовы, стоящие перед регионом. По информации ведомства, стороны подчеркнули важность мирного урегулирования конфликтов в регионе, а также безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев в свои дома.

На совместной пресс-конференции после встречи министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси предоставил Баку новые картографические материалы, документы и экспертные заключения по спорному участку грузино-азербайджанской границы, где расположена часть монастырского комплекса Давид-Гареджи.

«Новые обстоятельства могут дать начало некоторым новым направлениям в процессе, в том числе, я не исключаю, скажем, может вызвать необходимость пересмотра соглашения, достигнутого в 2006-2007 годах», — сказал Залкалиани и выразил надежду, что «на основе этих материалов, новых обстоятельств и по всему ряду вопросов у нас будет прогресс в рамках комиссии».

Had an excellent exchange w/ my Georgian colleague @DZalkaliani at the meeting at MFA🇬🇪. We discussed wide range of issues of bilateral strategic relations, highlighted our common vision on addressing threats to security based on strict respect to norms & principals of intl law. pic.twitter.com/pgZ7dxCpvI — Jeyhun Bayramov (@bayramov_jeyhun) September 24, 2020

В свою очередь, глава МИД Азербайджана сообщил, что министры подчеркнули общее видение по урегулированию существующих угроз безопасности в строгом соответствии с нормами и принципами международного права. По его же словам, две страны всегда поддерживали суверенитет и территориальную целостность друг друга в рамках признанных на международном уровне границ.

Согласно заявлению, которые было опубликовано Министерством иностранных дел Азербайджана, министр Байрамов отметил, что «затянувшиеся конфликты представляют серьезную угрозу безопасности в регионе, и предоставил своему коллеге информацию о военных провокациях со стороны вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе».

По сообщению МИД Азербайджана, стороны обсудили перспективы расширения Южного газового коридора, нефтепроводов Баку-Тбилиси-Джейхани и Баку-Супса, газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. «Министры подчеркнули большой потенциал для дальнейшего развития торгово-экономических отношений и важность его полного использования», — заявил МИД Азербайджана.

Во время своего визита в Тбилиси Байрамов также встретился с премьер-министром Грузии Георгием Гахария. У него также запланированы встречи с президентом Саломе Зурабишвили, с вице-спикером Парламента Кахабером Кучава и министром экономики Натией Турнава.

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