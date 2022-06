Грузинская мечта и оппозиция отреагировали на брифинг президента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своем брифинге 14 июня, на фоне ожиданий статуса кандидата в члены ЕС для Грузии, подвергла критике правящую команду за оскорбление депутатов Европарламента и «испорченное дело» в Брюсселе. В этом контексте она также упрекнула «радикальную» часть оппозиции за ее деструктивную роль. Президент также призвала общественность собраться на митинг в поддержку Евросоюза 16 июня.

Ниже приведены оценки представителей правящей партии и оппозиции по поводу брифинга президента:

Реакция Грузинской мечты

На вчерашний брифинг президента Грузинская мечта ответила брифингом на следующий же день и по-отдельности ответили на претензии президента к ним.

Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что заявления Саломе Зурабишвили «прямо направлены против получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС».

По его словам, президент «повторяет ложь, на которой строится антигосударственная кампания Национального движения и его сателлитов». «Почему (Саломе Зурабишвили) уложилась в мессидж-бокс радикальной оппозиции, пусть это рассуди общественность».

Он также подчеркнул, что обвинения со стороны президента в адрес правящей партии по поводу антиевропейской риторики не имеет под собой никаких оснований, а «та часть европарламентариев, которая требует освобождения Саакашвили и Гварамия, и введения санкций против Бидзины Иванишвили, это не Европа».

По словам Ираклия Кобахидзе, Саломе Зурабишвили также не могла представить «аргументы для подкрепления мессиджа Национального движения и его сателлитов» относительно т.н. демократического отступления. «Демократическое отступление — это т.н. восприятие, за которым нет никаких фактов», — сказал он.

Он также опроверг слова президента о том, что тема об открытии «второго фронта» в Грузии надумана, отметив, что в то время, когда 20% территории страны оккупированы, а российские войска стоят в 40 километрах от Тбилиси, с введением санкций против Россия и в случае отправки в Украину самолета, полного добровольцами, «второй фронт сейчас уже был бы наступившим результатом».

«Кто просил об этих шагах, Саломе Зурабишвили может хорошо поспрашивать. Ничего уже не говоря о риторике радикальной оппозиции, принадлежащих ей телеканалов, НПО и отдельных зарубежных партнеров, которые стремились к созреванию этой идеи в грузинском обществе», — заявил Кобахидзе.

В завершение своего слова Ираклий Кобахидзе также коснулся анонсированного президентом митинга на 16 июня и отметил, что призыв к объединению с «партией войны» и «радикальной оппозицией» является «несерьезным».

«Все прекрасно знают, что европейскую интеграцию поддерживает 85% населения Грузии, и завтрашняя неподготовленная акция только принизит этот факт», — заявил он

Комментарии представителей оппозиции

По мнению председателя Единого национального движения Ники Мелия, когда президент не использует имеющиеся в ее распоряжении рычаги и назначает акцию для решения перечисленных ей же проблем, «непонятно, какого результата она добивается».

«(Саломе Зурабишвили) защищает и подтверждает уважение Бидзине Иванишвили, тому Бидзине Иванишвили, кто отбирает наше европейское будущее», — сказал он.

Председатель ЕНД также подверг критике президента Зурабишвили за «осуждение» организованной гражданским обществом на 20 июня акции в поддержку ЕС, подчеркнув, что тем самым она «раскалывает общество с евроатлантическими устремлениями».

Депутат от «Лело» Саломе Самадашвили отметила, что на фоне, когда Грузия может оказаться за пределами геополитических возможностей, общественность ожидает от президента не то, чтобы она взяла на себя роль аналитика и комментатора, а «эффективных» шагов.

В этом контексте она подчеркнула необходимость реализации президентом своих полномочий на помилование. По словам Самадашвили, сегодня страна ждет конкретных шагов, в том числе от Саломе Зурабишвили, и «очень жаль», что мы не услышали этого от президента.

По словам депутата от партии Стратегия Агмашенебели Пааты Манджгаладзе, на том фоне, когда в стране главной проблемой является «захваченное государство и неформальное правление», президент сказала общественности, что «(Бидзина) Иванишвили хороший, но не годится его команда Грузинская мечта».

«Она хотела защищать (Бидзину Иванишвили) и защитила. Было очень приятно услышать, что была такой четкой и критической в адрес Грузинской мечты», — сказал Алеко Элисашвили, депутат от партии Граждане.

По словам Натии Мезвришвили, одного из лидеров партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию», президент была абсолютно права в той части, где сказала, что «(Грузинская) мечта все разрушила» и что «нам грозит изоляция».

Однако, по ее словам, неправильно, когда президент в качестве единственного пути решения проблемы предложила нам митинг 16 июня. «Ей надо было сказать, что мы должны объединиться вокруг программы реформ, заставить правительство, потому что Евросоюз сегодня ждет от нас этого», — подчеркнула Натиа Мезвришвили.

«(Саломе) Зурабишвили не обращалась к общественности, а обратилась к Бидзине Иванишвили», — заявил представитель еще одной оппозиционной партии — Европейской Грузии Георгий Канделаки, добавив, что «главное желание» президента заключалось в том, чтобы «защитить Бидзину Иванишвили от критики и исправить его репутацию».

