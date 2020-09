Эка Беселия провела презентацию предвыборной программы и первой десятки партийного списка

Независимый депутат Парламента Эка Беселия 14 сентября в городе Мцхета провела презентацию программы политической партии «За справедливость» и первой десятки партийного списка.

Говоря о предвыборной программе, Эка Беселия отметила, что главным приоритетом является справедливая система правосудия.

«Первое, с чем мы идем (на выборы) — это справедливость… Нам нужна сильная, независимая и справедливая судебная система, чтобы две остальные ветви власти — законодательная и исполнительная — работали для людей», — сказала Эка Беселия, добавив, что это та тема, которая «оказалась водоразделом между мной и партией, которую я основала собственноручно».

По ее же словам, также главными приоритетами являются деоккупация страны, образование, сельское хозяйство, охрана окружающей среды.

Представляя первую десятку партийного списка, Беселия отметила, что партия основной акцент перенесла не на знакомые обществу лица, а на тех, «кто является новым в политике, но являются профессионалами, опытными и успешными в своей сфере».

Первая десятка пропорционального списка партии Беселия выглядит следующим образом:

Эка Беселия Иасе Зауташвили — юрист, экономист; Джавара Угрехелидзе — врач, доктор медицинских наук; Заза Церетели – врач, доктор медицинских наук (член Политсовета партии); Темур Робакидзе — юрист, экономист; Додо Шонава — журналист, бывший директор Второго канала; Сева Джугели — дипломат, врач, доктор медицины, писатель (член Политсовета); Сосо Дарсавелидзе Инга Махарадзе Нугзар Ломишвили

В то же время, мажоритарными кандидатами от партии являются:

Эка Беселия — в округе муниципалитетов Мцхета, Тианети, Душети и Казбеги;

Сосо Дарсавелидзе, врач, кандидат в Самгорском избирательном округе;

Инга Махарадзе, журналист – округ муниципалитетов Озургети, Чохатаури, Ланчхути;

Нугзар Ломишвили, юрист — Глданский избирательный округ;

На сегодняшней презентации Эка Беселия также представила двух кандидатов, участвующих в выборах в Верховный Совет Аджарии.

Каха Цецладзе, юрист (член Политсовета) — кандидат в мажоритарные депутаты ВС Аджарии в округе Кобулети;

Мириан Папунидзе, доктор экономических наук, кандидат в мажоритарные депутаты ВС Аджарии в округе Батуми;

В то же время, Эка Беселия также представила Кетеван Круашвили в качестве нового члена Политсовета партии. В ближайшее время партия представит еще несколько мажоритарных кандидатов.

Эка Беселия покинула правящую партию «Грузинская мечта»’ 22 февраля 2019 года, на фоне разногласий внутри правящей команды по кандидатам в члены Верховного суда. Позже она основала новую партию «За справедливость», учредительный съезд которой состоялся 20 июня 2019 года.

