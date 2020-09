Омбудсмен обратился к представителям ООН и ОБСЕ по делу Вещателя Аджарии

Народный защитник Грузии направил новоизбранному специальному докладчику ООН Ирен Хан и представителю ОБСЕ по делам СМИ Арлему Дезир письмо с просьбой изучить текущие события на телеканале Аджара Вещателя Аджарии.

Омбудсмен проинформировал указанных лиц о «выявленных нарушениях» в результате изучения текущих событий в телекомпании со стороны Аппарата народного защитника и пояснил, что выявленные недостатки «угрожают плюрализму СМИ в стране и негативно сказываются на свободе слова».

В письме «народный защитник высказывает предположение, что происходящие события в Общественном вещателе Аджарии направлены на изменение редакционной политики телевидения».

Омбудсмен также отметил в своем обращении, что наличие «свободного от вмешательства» и «независимого» общественного вещателя в стране, особенно в год выборов, имеет «критическое» значение.

Соответственно, Народный защитник обращается к представителю ОБСЕ и спецдокладчику ООН с просьбой проявить интерес к этому вопросу. Омбудсмен также просит их сделать публичное заявление в адрес властей Грузии, и/или посетить страну «при первой возможности» для изучения обстоятельств, описанных в письме.

Народный защитник «надеется, что реакция вышеупомянутых лиц с международным мандатом на происходящие процессы в Вещателе Аджарии внесет значительный вклад в существование свободных СМИ в стране».

Ранее, 27 августа, народный защитник опубликовал результаты изучения дел четырех бывших и действующих сотрудников Вещателя Аджарии – репортера-ведущей Информационного выпуска Теоны Турманидзе, репортера той же службы Теоны Харабадзе, начальника Службы онлайн-медиа Софо Жгенти и ведущего-репортера программы «Хэштег» Малхаза Рехвиашвили.

В своем докладе Аппарат Народного защитника заявляет о нарушении трудовых прав в их отношении со стороны Вещателя Аджарии, и обращается с рекомендацией к директору вещателя Георгию Кохреидзе отменить приказы, изданные в отношении всех четырех сотрудников.

Омбудсмен также призывает Кохреидзе в будущем принимать кадровые решения в полном соответствии с законом и воздерживаться от «дискриминационного обращения» с сотрудниками по различным признакам.

