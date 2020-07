НПО критикуют увольнение сотрудников из Вещателя Аджарии

Коалиция «За адвокацию СМИ», которая объединяет более 10 неправительственных организаций, а также Хартия журналистской этики критикуют продолжение серии увольнений сотрудников Телевидения и Радио Аджарии.

По решению руководства Вещателя Аджарии, 30 июля с работы были уволены еще трое сотрудников — Бачо Гурабанидзе, редактор утренней программы «Утренняя волна», Георгий Мурванидзе, руководитель Творческой службы и автор программы «Хэштег» и монтажер Гуга Кадагидзе. По заявлению руководства вещателя, причиной увольнения сотрудников стала конфронтация, произошедшая 1 июля на телевидении, по которой вчера было завершено изучение. По словам руководителя Департамента по управлению человеческими ресурсами вещателя Джемала Паксадзе, насилие неприемлемо для менеджмента вещателя. Сами Гурабанидзе и Мурванидзе считают, что их уволили с работы не из-за этого инцидента, а из-за их критического отношения к новому руководству. Оба они являются членами Альтернативного профсоюза Вещателя Аджарии, который объединяет журналистов, критически настроенных в отношении политики нового директора вещателя Георгия Кохреидзе. Оба они также были соорганизаторами акции протеста против Георгия Кохреидзе 26 июня.

Хартия журналистской этики пояснила в опубликованном 30 июля заявлении, что текущие события на Телевидении Аджарии являются «чрезвычайно тревожными».

Согласно заявлению Коалиции «За адвокацию СМИ» от 31 июля, «преследование и притеснение сотрудников Телевидения и Радио Аджарии продолжается». По оценке коалиции, меры, принимаемые руководством вещателя, являются «негуманными» и «инструментом наказания свободных людей».

