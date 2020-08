Четыре представителя «Свободных демократов» покинули партию

Кандидат в депутаты Парламента от оппозиции в Мтацминдинском округе Тбилиси от «Свободных демократов» Шалва Шавгулидзе, а также Нино Гогуадзе, Сандро Барамидзе и Георгий Китиашвили покинули партию «Свободные демократы». На брифинге 20 августа Шавгулидзе в качестве причины своего решения назвал «нездоровую ситуацию в правлении партии».

По его словам, что, несмотря на различия в мнениях, все члены правления партии «единогласно» поддерживали создание избирательного блока с Европейской Грузией к октябрьским парламентским выборам. Однако месяц назад большинство членов правления неожиданно изменило свою позицию и потребовало выдвинуть кандидатом номер два в списке Вахтанга Мчедлидзе, с чем Шавгулидзе не согласился.

Шавгулидзе рассказал на брифинге и о других обстоятельствах, которые «усилили недоверие» к этим людям, и, в качестве примера назвал то, что один из членов правления партии в качестве гостя присутствовал на церемонии выдвижения мажоритарного кандидата правящей Грузинской мечты.

«Как председатель партии, я больше не могу нести ответственность за действия упомянутых членов правления партии. Я не уверен, что, если свободные демократы войдут в парламент, они будут соблюдать оппозиционное соглашение не создавать правительственную коалицию с властями Грузинской мечты», — сказал Шавгулидзе на брифинге.

Он также добавил, что не сможет продолжать борьбу против олигархического правления Иванишвили вместе с этими членами партии и не видит возможности оставаться с ними в одной политической команде.

«Я буду счастлив, если мои опасения не оправдаются и люди, оставшиеся в составе Свободных демократов, не окажутся в орбите пророссийской власти Грузинской мечты», — сказал Шавгулидзе, добавив, что те, кто покинул партию, продолжат сотрудничество с Европейской Грузией «индивидуально, без партийной принадлежности» и в выборах будут участвовать вместе с ними.

Незадолго до этого, 3 августа, еще один член Свободных демократов, Леван Самушия покинул партию и присоединился к «Лело».

Свободные демократы и Европейская Грузия сформировали единый блок к промежуточным выборам депутата Парламента в марте 2019 года и выдвинули Шалву Шавгулидзе в качестве единого кандидата в Мтацминдском избирательном округе. Во втором туре выборов он проиграл кандидату Грузинской мечты Владимиру Кахадзе.

