Грузинская мечта выдвинула кандидатов в мажоритарные депутаты

Правящая «Грузинская мечта» 20 июля представила кандидатов в мажоритарные депутаты к парламентским выборам в октябре этого года в 30 одномандатных округах.

Одномандатные округа Тбилиси:

Бека Одишария — Мтацминда-Крцаниси;

На Нодар Турдзеладзе — Ваке;

Давид Сергеенко — Сабуртало;

Кахи Кахишвили — Исани;

Созар Субари — Самгори;

Георгий (Гия) Вольский — Дидубе-Чугурети;

Леван Кобиашвили — Глдани;

Михаил Кавелашвили — Надзаладеви;

Остальные округа:

Ираклий Кадагишвили — муниципалитеты Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи;

Давид Сонгулашвили — муниципалитеты Гурджаани, Сагареджо, Дедоплисцкаро и Сигнаги;

Нино Лацабидзе — муниципалитет Рустави и административные единицы Норио, Марткопи, Ахалсопели, Сартичала, Гамарджвеба, Ахали Самгори, Лемшвениера, Телети, Кумиси и Крцаниси Гардабанского муниципалитета;

Заур Даргали – муниципалитеты Марнеули и Гардабани (за исключением вышеупомянутых административных единиц);

Гоги Мешвелиани — муниципалитеты Болниси, Дманиси, Тетрицкаро и Цалка;

Шалва Кереселидзе — муниципалитеты Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги;

Георгий Ходжеванишвили — муниципалитеты Каспи и Гори (за исключением административных единиц Вариани, Никози, Тирдзниси, Скра и Шиндиси);

Заза Дугладзе — муниципалитеты Хашури и Карели и административные единицы Вариани, Никози, Тирдзниси, Скра и Шиндиси Горийского муниципалитета, за исключением самого муниципалитета;

Антон Аболашвили — муниципалитеты Ахалцихе, Боржоми, Адигени и Аспиндза;

Самвел Манукян — муниципалитеты Ахалцихе и Ниноцминда;

Заза Ломинадзе — Кутаисский муниципалитет;

Паата Квижинадзе — муниципалитеты Сачхере, Чиатура и Харагаули;

Бежан Цакадзе — муниципалитеты Ткибули, Терджола, Зестапони и Багдати;

Гиви Чичинадзе — муниципалитеты Самтредиа, Цхалтубо, Вани и Хони;

Ираклий Чиковани – Зугдидский муниципалитет;

Ираклий Хахубия — муниципалитеты Поти, Хоби и Сенаки;

Александр Моцерелия — муниципалитеты Цаленджиха, Чхороцку, Мартвили и Абаша;

Василь Чигогидзе – муниципалитеты Озургети, Ланчхути и Чохатаури;

Ресан Концелидзе — Батумский муниципалитет;

Заал Микеладзе — муниципалитет Кобулети и административные единицы Махинджаури, Ортабатуми, Ахалшени и Периа муниципалитета Хелвачаури;

Анзор Болквадзе – муниципалитеты Хелвачаури (за исключением вышеуказанных административных единиц) Кеда, Шуахеви и Хуло;

Гоча Энукидзе — муниципалитеты Амбролаури, Они, Цагери, Лентехи ​​и Местиа.

Заявления лидеров Грузинской мечты

Правящая партия представила общественности мажоритарных кандидатов в Коджори, в пространстве под открытым небом. В мероприятии приняли участие члены парламентского большинства, а также представители исполнительной власти и местного самоуправления, а также представители медицинской и других сфер.

К присутствующим обратился председатель партии Бидзина Иванишвили, который и рассказал о прогрессе, достигнутом властями Грузии за последние 8 лет, а также в условиях пандемии Ковид-19.

«Этот кризис показал всем, что бразды правления в стране находятся в надежных руках и что власти Грузинской мечты являются гарантом мира и стабильности в стране», — сказал Иванишвили.

После этого он подверг критике прежние власти, сказав, что в 2008 году «по собственной безрассудности» они не смогли предотвратить кризиса для страны, что было «вполне возможно».

«(Они) не только защитили от беды, но и оставили людей на произвол судьбы… Я помню, как они бежали с поля битвы и из страны… Эти люди цепляются за мох. Главное для них — захватить власть и совершить реванш», — добавил он.

Лидер Грузинской мечты также коснулся темы оккупированных территорий и сказал, что «мы должны использовать все международные рычаги» для восстановления территориальной целостности страны. «Мы должны повернуть к себе абхазских и осетинских братьев мирно, путем укрепления доверия, примирения и уважения», — добавил он.

В своем выступлении Иванишвили также заострил внимание на внешней политике страны и подчеркнул, что Грузия остается приверженной европейскому и евроатлантическому курсу. Он также поблагодарил «западных друзей, Евросоюз и нашего стратегического партнера — Соединенные Штаты» за поддержку Грузии.

В конце своего выступления председатель Грузинской мечты также коснулся текущей экономической ситуации в стране и заявил, что планом действий правящей команды будет именно «экономическое благополучие и образование».

«Я уверен, что Грузинская мечта по-прежнему убедительно победит на парламентских выборах», — сказал Иванишвили.

Уверенность в победе Грузинской мечты на выборах выразил также и премьер-министр Георгий Гахария. Он также пообещал провести выборы с «высшей степенью демократии» и пояснил, что главная цель правящей команды — «построить экономически сильное, демократическое, европейское и, самое главное — справедливое государство».

Председатель парламента Арчил Талаквадзе также выразил готовность провести «честные, прозрачные и демократические парламентские выборы» от имени правящей команды.

Исполнительный секретарь партии и глава Предвыборного штаба Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе также пообещал провести «свободные и справедливые выборы», добавив, что правящая команда продемонстрирует «высокую политическую и избирательную культуру» общественности.

