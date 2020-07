RSF: Власти Грузии угрожают независимости СМИ и плюрализму

Международная организация по защите прав СМИ «Репортеры без границ» (RSF) заявила, что шаги властей Грузии последнего времени создают угрозу «независимости и плюрализму СМИ» за четыре месяца до парламентских выборов в стране.

В заявлении, опубликованном организацией 20 июля, говорится, что правовое преследование, которое представляет собой прямую угрозу редакционной свободе СМИ, а также ужесточение законодательства, способствуют созданию ограниченной среду для грузинских СМИ.

По заявлению организации, в то время. когда правящая партия объявляет войну поддельным новостям, принятие Парламентом Грузии 17 июля поправок к Закону об электронных коммуникациях «ограничивает свободу вещательных СМИ». По данным организации, изменения четко продемонстрировали желание контролировать радиостанции и телеканалы, что нашло отражение в записи о назначении «специального управляющего» в вещательных компаниях.

Международная организация также отметила, что Комиссия по коммуникациям Грузии имела строго операционный мандат, когда она создавалась, однако ее полномочия постепенно расширялись, включая надзор и установление цензуры.

По заявлению организации, онлайн-платформа Комиссии по коммуникациям «Медиакритика» в последнее время сосредоточена на дискредитации двух оппозиционных веб-сайтов — «Нетгазети» и «Батумелеби» и обвиняет их в распространении ложных новостей.

В заявлении также упоминается продолжающееся расследование по статье саботажа в связи со сюжетом на канале «Мтавари архи». «Средства массовой информации, выступающие против нынешней власти, часто становятся жертвами такого рода нападок», — заявила организация.

По словам руководителя Департамента Восточной и Центральной Азии организации Жана Кавелье, «власти Грузии не должно вмешиваться в деятельность средств массовой информации, и предоставление записей Службе безопасности является тревожным прецедентом».

«Мы призываем власти немедленно прекратить уголовное преследование «Мтавари архи» и вместо установлению цензуры содействовать распространению надежной информации», — добавил он.

Правозащитная организация заявила, что после смены владельца в телекомпании «Рустави-2» жертвой политического вмешательства стало Телевидение Аджарии Общественного вещателя с сентября 2019 года.

«Власти используют избирательную кампанию для усиления давления на оппозиционные СМИ, во время чего мэр Тбилиси и генеральный секретарь Грузинской мечты называет «Мтавари архи» и два других оппозиционных канала – телеканалы «Пирвели» и «Формула» распространителями поддельных новостей», — добавила организация.

